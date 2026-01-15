Xe con lao đầu vào xe tải để chứng minh an toàn 5 sao

Ấn ĐộHãng Tata Motors cho chiếc crossover cỡ A đâm trực diện với một xe tải nhằm chứng minh độ an toàn của sản phẩm được xếp hạng 5 sao.

Tata ra mắt Punch bản nâng cấp tại Ấn Độ vào ngày 14/1 với giá khởi điểm 559.000 rupee (6.200 USD). Những thay đổi trên Punch phiên bản cập nhật tập trung vào kiểu dáng, tính năng, hiệu năng và an toàn. Mẫu xe được Chương trình đánh giá xe mới của Ấn Độ (Bharat NCAP) thử nghiệm an toàn và xếp hạng 5 sao.

Tata thậm chí còn tự thực hiện thử nghiệm va chạm, trong đó chiếc SUV cỡ nhỏ này đấu đầu một xe tải cỡ lớn. Trong khi đó, các bài kiểm tra va chạm của NCAP liên quan đến vật cản cứng và cố định, như các barie bằng bê tông cốt thép.

Tata nói rằng hãng muốn chứng minh Punch an toàn ngay cả trong điều kiện đường xá và giao thông thực tế.

Hãng ôtô cho xe con đấu đầu xe tải dù đã xếp hạng an toàn 5 sao Video: Tata

Punch bản nâng cấp trang bị 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo và giám sát áp suất lốp là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Thực tế ở Ấn Độ, việc ôtô con va chạm trực diện với xe tải và các phương tiện lớn khác không phải hiếm. Mới đây, ngày 28/12 ở bang Uttar Pradesh, một chiếc SUV cắt ngang đường bị một xe tải cùng chiều chở đầy gỗ vụn lật nghiêng đè trúng. Tài xế SUV thiệt mạng.

Video thử nghiệm cho thấy một chiếc Punch chở 4 hình nộm, gồm hai hình nộm người lớn và hai trẻ em (có ghế riêng). Chiếc xe tải là mẫu Tata LPT (Long Platform Truck) và có chữ FE trên cửa xe, tức phiên bản FE. Trong dòng LPT, mẫu nhỏ nhất là 812 bản tiêu chuẩn có trọng tải đến 8,5 tấn.

Tốc độ của chiếc Punch khi va chạm là 50 km/h. Tác động từ va chạm khiến xe tải bị đẩy lùi lại, trong khi nắp ca-pô của chiếc Punch bị biến dạng, nhưng các túi khí đều bung, kết cấu cabin ổn định, các cửa đều tự mở sau va chạm, và toàn bộ người trên xe an toàn.

Mẫu Punch bản nâng cấp có những thay đổi đáng chú ý so với phiên bản cũ, với nhiều tính năng hơn, và động cơ xăng tăng áp mới. Cabin giờ đây có hệ thống thông tin giải trí lớn hơn 10,25 inch với Apple CarPlay và Android Auto kết nối không dây. Ba tùy chọn động cơ gồm xăng 1.2 hút khí tự nhiên, động cơ CNG và động cơ xăng tăng áp 1.2 mới sản sinh công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 170 Nm. Mẫu SUV nâng cấp có giá 559.000-929.000 rupee (6.200-10.300 USD).

Mỹ Anh (theo Cartoq)