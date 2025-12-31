Ấn ĐộChiếc SUV màu trắng ngập ngừng từ làn trong bên trái chuyển sang làn phải khi cùng chiều phía sau, xe tải chất đầy gỗ vụn đang chạy tới.

Ôtô cắt ngang đường bị xe tải đè bẹp Video: Gemsofbabus

Người đàn ông 40 tuổi, tài xế thuộc sở điện lực bang Uttar Pradesh, thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Nainital vào tối 28/12 sau khi một xe tải chở vụn gỗ lật đè lên xe của ông, nghiền nát hoàn toàn chiếc xe.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h45 trên một trong những giao lộ đông đúc nhất trên đường cao tốc. Theo cảnh sát, hai xe chạy cùng chiều. Chiếc SUV hiệu Mahindra Bolero đi trước xe tải. Khi các phương tiện đến gần ngã tư, tài xế xe Bolero cố gắng rẽ, trong khi xe tải tiếp tục đi thẳng.

Bất ngờ khi thấy chiếc Bolero phía trước đang rẽ, tài xế xe tải cố gắng đánh lái để tránh va chạm. Xe tải đã đâm vào dải phân cách, lật nghiêng và đè lên chiếc Bolero.

Gỗ vụn từ xe tải vùi lấp hoàn toàn chiếc Bolero bên dưới. Do không chắc chắn có bao nhiêu người ở bên trong chiếc SUV, người qua đường hô hoán báo động, thông báo cho lực lượng chức năng.

Cảnh sát giao thông, lực lượng cứu hỏa và một số xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường. Một cần cẩu di chuyển chiếc xe tải bị lật và dọn dẹp đống đổ nát.

Tài xế Bolero bị mắc kẹt được kéo ra khỏi chiếc Bolero bị biến dạng và được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong. Tuyến đường cao tốc bị tắc nghẽn gần một giờ đồng hồ khi cảnh sát làm việc để dọn dẹp các mảnh gỗ vụn rải rác và khôi phục giao thông.

Tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy tìm, cùng lúc với quá trình điều tra để xác định chiếc xe có chở hàng quá tải hay không.

Mỹ Anh (theo Times of India)