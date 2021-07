Xe cỡ nhỏ áp đảo thị trường ôtô Việt

Ngoài các mẫu như Vios, Accent hay i10, thị trường còn ghi nhận một số mẫu xe cỡ nhỏ mới chiếm lĩnh doanh số như Corolla Cross hay Seltos.

Danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt sau 6 tháng đầu 2021 có tới 8 mẫu là xe cỡ nhỏ và vừa. Các mẫu này nằm ở cỡ A, B và B+ (C-), chia ra ở đủ các dòng, sedan có Vios, Accent, City; hatchback có Fadil, i10; MPV có Xpander; crossover có Seltos, Corolla Cross. Chỉ có hai mẫu xe cỡ D trong top là chiếc bán tải Ranger và crossover Santa Fe.

Top 10 xe bán chạy nửa đầu 2021. >> Xem đầy đủ

Sự áp đảo của xe cỡ nhỏ, mức giá khoảng 700 triệu đổ xuống khác hẳn những năm trước. Top 10 cả năm 2020 chỉ có 5 mẫu xe cỡ nhỏ là i10, Fadil, Vios, Accent và Xpander, 5 cái tên còn lại thuộc về Ranger, Cerato, CX-5, CR-V và Santa Fe. Sang tới nửa đầu 2021, 3 cái tên đã "bật bãi" là Cerato, CX-5 và CR-V. Trong khi City và hai tân binh Seltos, Corolla Cross góp mặt.

Giai đoạn 2012-2016, dẫn đầu top xe bán chạy là những mẫu xe cỡ trung như Innova, Fortuner hay CR-V, các mẫu sedan cỡ C. Nhưng từ 2016 tới nay, các mẫu xe cỡ nhỏ dần vươn lên để thay thế. Xu hướng mua một mẫu xe nhỏ gọn để đi lại hàng ngày, cho người mua xe lần đầu đã rõ nét hơn. Khách không còn coi ôtô là tài sản, phải mua những chiếc xe to như trước đó. Bên cạnh đó, giá vừa phải, tiêu hao nhiên liệu ít cũng giúp xe nhỏ lựa chọn ưu tiên của những người hành nghề xe dịch vụ, nhất là ở giai đoạn taxi công nghệ nở rộ vài năm trở lại đây.

Đối với Xpander, đây là mẫu xe MPV 7 chỗ gầm cao phục vụ gia đình với ưu thế về giá, không gian rộng và chi phí sử dụng thấp, mẫu MPV cỡ nhỏ đã có chỗ đứng vững chắc và luôn nằm trong top xe bán chạy kể từ khi ra mắt.

Fadil mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt 6 tháng đầu năm. Ảnh: Đức Huy

Các mẫu tân binh đều thuộc phân khúc gầm cao cỡ nhỏ như Seltos, Corolla Cross với ưu thế về giá và trang bị đi cùng không gian rộng rãi nhanh chóng có doanh số tốt kể từ khi ra mắt. Ngoài việc luôn nằm trong top xe bán chạy, hai tân binh cũng thường xuyên cháy hàng và có giá bán lại cao hơn xe mới.

Fadil ra mắt thị trường từ 2019, thường xuyên có mặt trong top bán chạy. Với nhiều chính sách giá ưu đãi, Fadil còn vượt cả Vios, Accent trên bảng xếp hạng xe bán chạy 6 tháng đầu năm.

Phân khúc C sedan hoặc crossover vốn bán chạy những năm trước nay cũng kém sức hút hơn. Những Cerato, CX-5, CR-V chỉ còn xuất hiện bập bõm ở top 10 trong các tháng. Phân khúc C giờ đây bị đem ra so sánh nhiều hơn. Phiên bản thấp cỡ C không nhiều tính năng như phiên bản cao cỡ B, trong khi phiên bản cao cỡ C lại chạm vào phiên bản thấp hoặc trung của cỡ D. Vì thế, khách hàng có xu hướng mua xuống cỡ B tiết kiệm chi phí hoặc lên hẳn cỡ D rộng rãi.

Đoàn Dũng