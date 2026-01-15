Xe cỡ A mất 35% doanh số sau một năm

Phân khúc xe cỡ A tiếp tục co lại trong năm 2025, ngay cả mẫu bán chạy nhất Hyundai i10 cũng mất hơn 40% lượng xe bán ra.

Năm 2025 ghi nhận một bức tranh u ám đối với phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam. Với tổng doanh số chỉ 6.052 xe trong cả năm, thị trường này giảm 34,7% so với mức 9.261 xe của năm 2024, qua đó tiếp tục thu hẹp về quy mô. Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng người mua xe ngày càng rời xa các mẫu hatchback cỡ nhỏ, chuyển sang những lựa chọn rộng rãi hơn như xe gầm cao hoặc xe điện đô thị.

Hyundai i10, từng là mẫu xe thống trị tuyệt đối phân khúc hạng A, vẫn giữ vị trí dẫn đầu năm 2025 với 3.358 xe bán ra. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh 42,4% so với mức 5.831 xe của năm 2024. Việc i10 mất gần một nửa doanh số chỉ sau một năm cho thấy ngay cả mẫu xe phổ biến nhất phân khúc cũng không tránh khỏi xu hướng thoái trào chung. Từ chỗ chiếm khoảng 63% thị phần năm 2024, i10 giảm xuống còn 55,5% trong năm 2025, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu người mua.

Toyota Wigo đứng thứ hai trong phân khúc năm 2025 với 2.395 xe bán ra, giảm nhẹ 9,9% so với mức 2.659 xe của năm trước. Mức giảm này thấp hơn nhiều so với i10 và toàn thị trường, qua đó giúp Wigo gia tăng thị phần từ 28,7% lên gần 40% chỉ sau một năm. Trong bối cảnh phân khúc hạng A bị thu hẹp mạnh, Wigo trở thành mẫu xe giữ được tệp khách hàng ổn định nhất, đồng thời hưởng lợi từ sự sụt giảm nhanh của các đối thủ.

Mẫu xe xếp cuối Kia Morning ghi nhận 299 xe trong năm 2025, giảm sâu 61,2% so với mức 771 xe của năm 2024, trở thành mẫu suy giảm mạnh nhất phân khúc. Bình quân mỗi tháng, Morning chỉ bán được chưa tới 25 xe và trong suốt năm 2025 không có tháng nào vượt mốc 100 xe. Nhiều thời điểm, doanh số trong tháng của mẫu xe này chỉ ở mức một chữ số, phản ánh việc hatchback từng rất phổ biến này gần như đã bị người mua Việt bỏ qua khi muốn mua xe cỡ nhỏ.

Hyundai i10 - mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe cỡ A. Ảnh: TC Motor

Sự thay đổi về cơ cấu doanh số trong năm 2025 cho thấy phân khúc hạng A tại Việt Nam đang chuyển từ mô hình một mẫu xe áp đảo sang trạng thái song mã giữa i10 và Wigo, trong khi Morning bị loại khỏi cuộc chơi. Tuy vậy, ngay cả hai mẫu xe dẫn đầu cũng không tránh khỏi đà suy giảm khi doanh số tổng thị trường tiếp tục co lại. Với quy mô chỉ hơn 6.000 xe mỗi năm, xe cỡ nhỏ hạng A ngày càng trở thành một thị trường ngách, phục vụ nhóm khách hàng ưu tiên giá rẻ, trong khi phần lớn người mua dần chuyển sang những lựa chọn hiện đại và đa dụng hơn trong cùng tầm tiền như xe gầm cao, xe điện.

Hồ Tân