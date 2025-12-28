Xe buýt, metro ở TP HCM miễn vé ngày Tết Dương lịch

Xe buýt và tàu điện Bến Thành - Suối Tiên ở TP HCM sẽ miễn vé ngày 1/1, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi tăng cao của người dân dịp đón năm mới 2026.

Theo Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FutaBusline, khách đi các tuyến xe buýt do đơn vị khai thác ngày 1/1 được miễn vé, gồm cả tuyến trợ giá và không trợ giá. Khách cũng được miễn phí vé dịp Tết Nguyên đán sắp tới, từ 16 đến 18/2 (tức 29/12 đến hết 2/1 âm lịch). Phương Trang đang vận hành số tuyến buýt lớn nhất TP HCM, với 78 tuyến.

Bên cạnh những tuyến nêu trên, xe buýt có trợ giá khác do những doanh nghiệp còn lại đang khai thác tại TP HCM cũng miễn vé trong ngày 1/1, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và vui chơi tăng cao người dân dịp đầu năm.

TP HCM hiện có khoảng 179 tuyến buýt, gồm cả trợ giá và không trợ giá với hơn 2.300 xe. Cùng với miễn vé, trong dịp Tết mạng lưới xe buýt ở thành phố điều chỉnh linh hoạt tăng hoặc giảm số chuyến, nhằm phù hợp nhu cầu đi lại.

Người dân chụp ảnh kỷ niệm khi trải nghiệm metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài xe buýt, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên miễn vé cho toàn bộ hành khách đi ngày 1/1/2026 thông qua ba hình thức. Cụ thể khách dùng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé. Cách khác là khách sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, chọn chức năng "QR Vươn mình", tạo vé điện tử và quét tại cổng trong nhà ga. Hình thức còn lại là người đi nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động, sau đó quét tại các cổng để đi tàu.

Bên cạnh miễn vé, metro sẽ tăng thời gian hoạt động dịp Tết Dương lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại. Ngày 31/12 tuyến chạy 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường, thời gian hoạt động kéo dài từ 5h đến 23h. Sang ngày 1/1, số chuyến tăng lên 276, trong đó 20 chuyến trong khung giờ từ 0h30 đến 2h phục vụ nhu cầu vui chơi, xem pháo hoa của người dân.

Metro Bến Thành - Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía đông. Sau khi đưa vào khai thác cuối năm 2024, lượng khách đi metro rất lớn. Hiện trung bình mỗi tháng, tuyến tàu điện phục vụ hơn 1,5 triệu lượt khách với khoảng 52.000 lượt mỗi ngày. Riêng các dịp lễ, Tết, con số này vượt 110.000 lượt mỗi ngày.

Giang Anh