Xe bồn phun nước bùn đất ra đường phố Hà Nội

Giờ cao điểm sáng 9/4, trên đường Tân Mỹ, đoạn đường mà rất nhiều phương tiện từ phía Tây Nam Hà Nội sử dụng để đi vào nội đô, một chiếc xe bồn rửa đường cỡ lớn lừ lừ di chuyển. Ban đầu khi chỉ thấy bóng dáng xe bồn, cộng với mặt đường đầy bùn đất, tôi nghĩ rằng chắc họ đang rửa đường, bởi gần đó đang có công trình. Tuy nhiên, dù là rửa đường thì đó cũng không phải là thời gian hợp lý, nó phải được làm vào 4-5 giờ sáng.
Nhưng khi tới sát chiếc xe, tôi mới tận mắt chứng kiến, thay vì phun nước sạch giúp cuốn trôi bụi bặm, vòi phun từ chiếc xe này lại xả ra luồng nước màu vàng khè, đặc quánh bùn đất. Chỉ sau vài phút, cả đoạn đường dài vốn không quá bẩn bỗng chốc trở nên trơn trượt và bẩn thỉu không khác gì vừa trải qua một trận lũ quét. Sự khác biệt mọi người có thể nhìn rõ trước và sau khi đi qua chiếc xe bồn.
Tôi không hiểu họ đang đi rửa đường hay đang đi 'nhuộm bùn' con đường.
Tình trạng này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cực cao. Thứ nước màu vàng kết hợp với bụi đường tạo thành một lớp màng nhầy nhụa, khiến mặt đường trở nên trơn trượt. Nhiều người đi xe máy phải phanh gấp hoặc loạng choạng tay lái để tránh luồng nước văng.
Bên cạnh đó, việc tầm nhìn bị hạn chế do nước bẩn bắn lên kính xe và bùn bám đầy vào thân xe khiến ôtô cũng khó xử. Một chiếc xe vừa được rửa sạch bong có thể trở nên lem luốc chỉ sau vài giây đi sau chiếc xe "vệ sinh môi trường" này.
Tôi tự hỏi nguồn nước mà những chiếc xe này đang sử dụng được lấy từ đâu? Nếu đây là xe rửa đường thì tại sao một công việc mang tính chất làm đẹp đô thị lại được thực hiện một cách cẩu thả, phản cảm và gây nguy hiểm cho người đi đường như vậy?
Còn nếu không phải là xe rửa đường, vì sao một chiếc xe bồn phun nước bẩn ra đường phố Hà Nội lại ngang nhiên hoạt động?
Độc giả Nhật Minh