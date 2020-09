Xe ben đổ đá khi bị CSGT truy đuổi

Đồng NaiBị CSGT truy đuổi, tài xế xe ben mang giả biển số quân đội đã tháo chạy, đổ đá xuống đường rồi bỏ đi.

Chiều 8/9, bốn CSGT Đồng Nai tuần tra trên quốc lộ 1K. Khi đến gần trạm thu phí thuộc phường Hóa An, TP Biên Hòa, tổ công tác phát hiện xe ben 15 tấn mang biển đỏ chạy từ hướng TP HCM đi Đồng Nai có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Xe biển số đỏ đổ đá cản trở hiệu lệnh CSGT CSGT truy đuổi xe ben chở đá trên quốc lộ 1K. Video: Phòng CSGT Đồng Nai cung cấp.

Tuy nhiên, tài xế bất ngờ lùi xe với tốc độ cao rồi vọt lên. Bị cảnh sát chặn lại, tài xế cho xe lách ra ngoài, bỏ chạy về hướng trung tâm TP Biên Hòa. Các CSGT dùng ôtô chuyên dụng đuổi theo khoảng 500 m thì bắt kịp, chặn đầu xe. Tài xế cho xe ben rẽ trái vào con hẻm, đổ hết đá xuống đường rồi rời đi, bỏ lại xe.

Công an Đồng Nai sau đó đã kéo xe về trụ sở, dọn dẹp đá trên đường.

Qua xác minh từ Cục Kỹ Thuật Quân khu 7, Phòng CSGT Đồng Nai cho biết, biển xe này là giả vì số hiệu đã được cắt khỏi biên chế xe quân đội từ năm 2011. "Trước mắt tài xế đã vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh. Chúng tôi tiếp tục xác minh tài xế và chủ xe để xử lý", một CSGT cho biết.

Xe ben đổ đá xuống đường ngăn CSGT Đồng Nai truy đuổi. Ảnh: Thái Hà.

Quốc lộ 1K qua TP Biên Hòa và TP Dĩ An (Bình Dương) dài chừng 12 km lâu nay luôn được xem là điểm nóng của xe ben chở đá. Các đoàn xe ben được mệnh danh "xe vua" thường chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu... gây mất an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn do xe ben chở đá đã xảy ra trên đường này.

Phước Tuấn