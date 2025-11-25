Xe bán tải tháng 10 - Toyota Hilux bứt phá doanh số

Hilux tăng trưởng 67,8% so với tháng 9, trong khi Mitsubishi Triton giảm nhẹ, Ford Ranger duy trì vị thế "vua doanh số".

Theo báo cáo bán hàng VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam) tháng 10, doanh số xe bán tải bàn giao được 2.922 xe, nhiều hơn 391 xe so với tháng 9, tương ứng mức tăng trưởng 15,45%.

Mặt bằng thị trường chung tăng trưởng, nhưng sự tăng trưởng này không đồng đều và sự phân hóa rõ rệt giữa các mẫu xe. Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam có 5 mẫu xe, gồm Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max và Nissan Navara. Trong đó, mẫu bán tải Navara không công bố kết quả kinh doanh.

Ranger vững ngôi vương và tạo đà tăng trưởng chung. Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối với doanh số tháng 10 đạt 1.876 xe, bàn giao nhiều hơn 193 xe so với tháng 9, tương ứng mức tăng 11,47%. Sự tăng trưởng của Ranger chiếm phần lớn trong mức tăng trưởng chung của phân khúc.

Toyota Hilux giữ vị trí thứ hai bảng xếp hạng doanh số tháng 10 với 522 xe, nhiều hơn 211 xe so với tháng trước, tăng trưởng 67,85% - đây cũng là mức tăng cao nhất phân khúc.

Mức tăng trưởng cao thứ hai sau Hilux là D-Max, mẫu bán tải của Isuzu bàn giao được 83 xe mới trong tháng 10, nhiều hơn 30 xe so với tháng 9, tăng 56,6%, cho thấy mẫu xe này đang cải thiện vị thế.

Mitsubishi Triton là xe duy nhất phân khúc giảm doanh số trong tháng 10 so với tháng 9. Cụ thể, Triton bán được 441 xe, ít hơn 43 xe so với tháng 9, giảm 8,8%.

Ranger là xe bàn giao nhất năm 2025 với lũy kế cộng dồn đạt 14.453 xe. Vị trí thứ hai thuộc về Triton với 3.255 xe, tiếp đến là Hilux với 3.026 xe và D-Max bán 470 xe.

Minh Vũ