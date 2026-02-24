Xe bán tải tháng 1 - Ranger vững ngôi vương, D-Max tăng trưởng vượt bậc

Phân khúc xe bán tải khởi đầu năm 2026 với bứt phá mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng 60,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Sức nóng phân khúc xe bán tải tại Việt Nam đang quay trở lại. Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), tổng lượng xe bàn giao tới tay khách hàng đạt 2.541 xe, vượt xa con số 1.584 xe của tháng 1 năm 2025.

Không có bất ngờ ở ngôi vị quán quân, nhưng cách Ford Ranger thống trị thị trường khiến các đối thủ phải e dè. Mẫu bán tải Mỹ ghi nhận doanh số 1.854 xe, tăng trưởng 66,3% so với cùng kỳ năm trước chỉ 1.115 xe.

Với kết quả này, Ranger nắm giữ tới 72,9% thị phần xe bán tải trong tháng đầu tiên năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc cứ khoảng 4 xe bán tải lăn bánh trên đường phố Việt Nam, có tới 3 chiếc Ranger. Sự áp đảo này dường như đã biến phân khúc bán tải thành sân chơi của hãng xe Ford với phần còn lại.

Phía sau cái bóng quá lớn của Ranger, trật tự bảng xếp hạng doanh số có những biến động đáng chú ý. Mitsubishi Triton duy trì vị trí á quân với 442 xe bán ra, tăng trưởng ấn tượng 79,7% so với con số 246 xe của tháng 1/2025. Mẫu xe của Mitsubishi đang cho thấy nỗ lực bám đuổi bền bỉ nhờ những cải tiến về thiết kế và trang bị.

Isuzu D-Max lăn bánh tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Lương Dũng

Dù doanh số vẫn ở mức khiêm tốn 117 xe, Isuzu D-Max lại là xe có mức tăng trưởng lớn nhất phân khúc với 105,3%. Đây là tín hiệu tích cực cho mẫu xe của Isuzu vốn thường xuyên nằm trong nhóm bán chậm hàng tháng tại thị trường Việt Nam.

Trái ngược với đà thăng hoa của thị trường, Toyota Hilux ghi nhận mức giảm 22,9% doanh số, rơi từ 166 xe xuống còn 128 xe. Việc đi ngược dòng tăng trưởng khiến đại diện nhà Toyota ngày càng tụt lại phía sau trong cuộc đua thị phần.

Qua doanh số tháng 1/2026 cho thấy nhu cầu xe bán tải dần phục hồi cùng đà hồi sinh của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường đang rơi vào tình trạng "phân cực" sâu sắc khi Ranger tiếp tục nới rộng khoảng cách nghìn xe với các đối thủ còn lại trong phân khúc.

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn có Nissan Navara. Tuy nhiên mẫu xe này không công bố kết quả kinh doanh hàng tháng.

Minh Vũ