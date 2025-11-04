Xe bán tải đua giảm giá

Đầu tháng 11, bộ ba xe bán tải Ranger, Triton, Hilux giảm giá hàng chục triệu đồng.

Khởi đầu tháng 11, nhiều hãng và đại lý tiếp tục đẩy mạnh khuyến mãi để cạnh tranh thị phần. Ở phân khúc xe bán tải, mức giảm giá hàng chục triệu đồng bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ.

Ford Ranger, mẫu xe ăn khách nhất phân khúc giảm giá khoảng 20 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ trên bản XL. Trong khi toàn bộ các bản còn lại (kể cả Raptor), mức ưu đãi là toàn bộ lệ phí trước bạ, tương đương 42-78 triệu đồng.

Một mẫu Ranger lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: FVN

Toyota Hilux áp dụng khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ ba phiên bản gồm 2.4 MT 4x4, 2.4 AT 4x2 và 2.8 AT 4x4 Adventure. Mức giảm giá cho mẫu xe này trong tháng 11 khoảng 20-30 triệu đồng.

Các đại lý Mitsubishi cũng kích cầu cho mẫu Triton bằng gói khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ cho hai bản cao. Mức giảm giá khoảng 23-28 triệu đồng. Với bản tiêu chuẩn, một số đại lý ưu đãi toàn bộ lệ phí trước bạ, tương đương 40 triệu đồng, chưa kể một số quà tặng phụ kiện khác.

Sau ba quý đầu 2025, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam bán ra hơn 18.200 xe, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước. Ford Ranger vẫn là cái tên thống trị doanh số với lượng bán 12.577 xe, chiếm khoảng 68% thị phần phân khúc.

Xếp sau Ranger là những cái tên như Mitsubishi Triton, Toyota Hilux. Isuzu D-Max bán chậm nhất khi có 387 xe đến tay khách hàng sau 9 tháng. Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn có Nissan Navara nhưng hãng Nhật không công bố doanh số.

Phạm Trung