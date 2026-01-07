Xe bán tải bị siết thuế tiêu thụ đặc biệt từ 2026

Từ mức 15-25% trong 2026, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) những dòng như Hilux, Ranger, Triton tăng mỗi năm 3% đến 2029.

Theo Nghị định 360/2025 có hiệu lực từ 1/1/2026, ôtô pick-up chở hàng cabin kép (gọi tắt là xe bán tải), ôtô tải van từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng, tăng 9% thuế TTĐB đến 2029.

Dưới đây là lộ trình tăng thuế TTĐB của xe bán tải cabin kép vừa chở người, vừa chở hàng tại Việt Nam:

Loại bán tải Dung tích động cơ (lít) 2025 2026 2027 2028 2029 Chạy xăng, dầu (ICE) ≤ 2,5 15 15 18 21 24 < 2,5 - 3 20 20 23 26 29 < 3 25 25 28 31 34 Chạy pin (BEV) 2 2 7

* Đơn vị: %, thuế 7% của xe bán tải chạy điện áp dụng từ 1/3/2027

Thị trường xe bán tải tại Việt Nam hiện có các dòng như Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara và đều nhập khẩu Thái Lan. Dựa vào đặc điểm thiết kế và khối lượng chuyên chở trên 950 kg, những dòng này xếp vào loại xe bán tải cabin kép vừa chở người, vừa chở hàng. Một số ít dòng bán tải cỡ lớn như Ford F-150, Ram 1500 được xếp vào hàng xe con.

Một mẫu Toyota Hilux lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Thuế TTĐB là một trong những thành tố tạo nên giá bán của ôtô. Việc tăng khoản thuế này có thể khiến giá các mẫu bán tải như Triton, Hilux, Ranger, D-Max tăng trong những năm tới. Tuy nhiên, việc tăng giá hay không còn dựa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, đặc biệt là chính sách bán hàng của từng hãng.

Với các dòng bán tải thuần điện chạy bằng pin, mức thuế TTĐB vẫn áp dụng 2% như trước 2026 nhưng tăng lên 7% từ tháng 3/2027.

Dòng xe bán tải tại Việt Nam đóng góp doanh số không cao bằng các dòng sedan CUV/SUV hay MPV. Năm 2024, phân khúc xe bán tải tiêu thụ 23.164 xe, chiếm khoảng 4,6% toàn thị trường. Đến tháng 11/2025, doanh số lũy kế đạt 24.164 xe, nhiều hơn cả năm 2024 và mức thị phần trong toàn ngành không đổi.

Phạm Trung