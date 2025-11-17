Xây tổ hợp bảo dưỡng máy bay 360 triệu USD tại Vân Đồn

Tập đoàn Haeco, Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngày 17/11, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình có cuộc gặp ông Richard Sell, Tổng giám đốc Tập đoàn Haeco, có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc). Họ là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), cung cấp dịch vụ thân, động cơ, linh kiện và đào tạo kỹ thuật hàng không. Haeco là thành viên của Swire, tập đoàn có trụ sở tại Anh.

Tại cuộc gặp, ông Richard Sell, Tổng giám đốc Tập đoàn Haeco, cho biết doanh nghiệp này cùng Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD xây dựng tổ hợp bảo dưỡng máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

Vừa qua, tập đoàn đã ký hợp đồng 15 năm với đối tác Mỹ để bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của hãng tại tổ hợp bảo dưỡng tại Vân Đồn. Theo ông Richard Sell, điều này mở ra nhiều cơ hội, triển vọng hợp tác giữa tập đoàn với các đối tác của Việt Nam và đối tác ở các nước khác.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Richard Sell, Tổng giám đốc Tập đoàn Haeco. Ảnh: VGP

Haeco hiện hoạt động tại châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu, phục vụ các hãng hàng không và nhà sản xuất toàn cầu. Họ có 16 công ty thành viên, 28 nhà chứa máy bay, cung cấp dịch vụ cho hơn 300 hãng hàng không với hơn 16.000 nhân viên.

Ông Richard Sell mong muốn Chính phủ Việt Nam, các bộ ngành, địa phương tạo thuận lợi cho tập đoàn, nhất là các chính sách hỗ trợ về thuế, thuê mặt bằng, visa, xuất nhập cảnh, nhà ở với chuyên gia, cung cấp nguồn nhân lực...

Đáp lại, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Theo ông, tất cả ngành, lĩnh vực công nghệ cao, gồm sửa chữa máy bay, đều có chính sách ưu tiên, ưu đãi. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh và Sun Group đã xây dựng các dự án nhà ở, có thể đáp ứng nhu cầu cho các chuyên gia khi sang Việt Nam làm việc.

Phó thủ tướng đề nghị Tập đoàn Haeco hoàn tất các thủ tục đầu tư tại Vân Đồn. Ông cũng mong muốn Tập đoàn đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, tăng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực khác mà tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

"Chính phủ sẵn sàng tạo thuận lợi nhất để Tập đoàn Swire và các tập đoàn thành viên, trong đó có Haeco đầu tư, kinh doanh và hợp tác làm ăn lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam", ông nói.

