Xây thêm cầu nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Bến Thủy 3 - cầu thứ sáu bắc qua sông Lam, nối Nghệ An với Hà Tĩnh, được kỳ vọng tạo động lực liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ.

Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng phê duyệt ngày 14/9, cầu Bến Thủy 3 có điểm đầu tại xã Hưng Hòa, TP Vinh (Nghệ An), điểm cuối thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là dự án nằm trong danh mục được ưu tiên đầu tư bằng ngân sách Nhà nước.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, cho biết cầu Bến Thủy 3 nằm trong quy hoạch định hướng, các bên liên quan sẽ tham mưu, sau đó mới xác định số vốn, hạng mục phụ, thời gian triển khai.

Cầu Bến Thủy 1 nối TP Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ảnh: Đức Hùng

Bến Thủy 3 sẽ trở thành cây cầu thứ thứ ba nối trung tâm TP Vinh (Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tạo thêm động lực liên kết phát triển toàn khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là kinh tế xã hội vùng ven sông Lam.

Hiện có 5 cây cầu đường bộ bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh, gồm Bến Thủy 1 và 2, Cửa Hội, Yên Xuân, Hưng Đức (thuộc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đang xây dựng).

Đức Hùng