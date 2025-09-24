Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TP HCM

Ngôi nhà đã hoàn thiện được phát hiện xây nhầm trên đất bà Võ Thu Thảo ở phường Chánh Hiệp, chủ hộ xin thuê "thần đèn" di dời với kinh phí 200 triệu đồng.

Chiều 24/9, UBND phường Chánh Hiệp (TP HCM) tổ chức buổi hòa giải giữa bà Võ Thu Thảo, 33 tuổi, và chủ căn nhà 30 tuổi xây nhầm trên đất của bà tại đường DX066. Vụ việc hy hữu được phát hiện từ giữa tháng 6 nhưng hai bên chưa thống nhất được cách xử lý.

Vợ chồng bà Thảo cho biết đã mua thửa đất 71,4 m2 tại đường DX066 (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) từ đầu năm và được cấp sổ đỏ. Do chưa có tiền xây nhà nên vợ chồng bà để trống, lúc này nhiều thửa đất bên cạnh cũng chưa xây dựng. Đến ngày 14/6, khi chuẩn bị khởi công, họ phát hiện một căn nhà xây nhầm trên đất của mình.

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở TP HCM. Ảnh: Thái Hà

Tại buổi làm việc, chủ hộ thừa nhận sai sót, cho biết căn nhà đã được cấp phép xây dựng, đứng tên em gái vợ. Anh đồng ý thuê "thần đèn" với giá 200 triệu đồng để di dời căn nhà sang đất của mình nằm kế bên, trong vòng 45 ngày.

Gia đình bà Thảo chấp thuận, nhưng cho biết nếu quá hạn sẽ khởi kiện ra tòa. UBND phường thống nhất với phương án này.

Trước đó, tại Hải Phòng cũng từng xảy ra trường hợp tương tự khi bà Trần Thị Kim Loan phát hiện ông Đỗ Văn Hữu xây nhà nhầm trên đất của bà và phải khởi kiện để giải quyết.

Phước Tuấn