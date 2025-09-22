Người xây nhầm nhà trên đất của hàng xóm bị tố cáo 'chiếm đất'

Hải PhòngÔng Đỗ Văn Hữu, chủ ngôi nhà hai tầng xây trên đất của người khác, tiếp tục bị chủ đất tố cáo có hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Đơn tố cáo được bà Trần Thị Kim Loan gửi Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng và Công an phường Thiên Hương.

Theo bà Loan, việc tự ý xây nhà hai tầng trên đất của gia đình bà đã phân xử trong vụ kiện dân sự, song ông Hữu kháng cáo, không chịu trả đất.

"Đây là hành vi ngang ngược, gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần cho gia đình tôi trong thời gian dài. Đây không phải là tranh chấp đất đai vì sổ đỏ tên vợ chồng tôi. Tôi tố cáo ông ấy chiếm đất, cần cơ quan chức năng xử lý nghiêm", bà Loan cho hay.

Bà cho hay trước đó rất nhiều lần yêu cầu dừng thi công trả mặt bằng, nhưng ông Hữu vẫn phớt lờ, xây tiếp. "Nếu đã biết là nhầm tại sao không dừng xây ngay khi đang làm móng", bà nói.

Ông Hữu hiện từ chối trả lời về việc bà Loan gửi đơn tố cáo cũng như thông tin liên quan việc xây nhầm đất.

Ngôi nhà hai tầng do ông Hữu xây trên lô đất của bà Loan. Ảnh: Lê Tân

Tháng 9/2024, bà Loan nhận chuyển nhượng hai lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái cũ (nay là phường Thiên Hương, Hải Phòng). Trong lúc hoàn thiện thủ tục sang tên, bà phát hiện căn nhà hai tầng đang được ông Hữu xây dựng trên một lô đất của mình.

Bà cho biết đã nhiều lần liên hệ với ông Hữu rồi gửi đơn trình báo lên UBND xã Kiền Bái. Tuy nhiên, căn nhà vẫn tiếp tục được hoàn thiện, bất chấp yêu cầu dừng thi công của chính quyền. Bà Loan khởi kiện ra tòa.

Tại phiên xử sơ thẩm diễn ra tháng 8/2025, ông Hữu thừa nhận xây nhầm đất nhưng đề nghị được hoán đổi đất hoặc bồi thường bằng tiền (tương đương giá trị thửa đất khoảng 550 triệu đồng) để giữ lại căn nhà. Ông khai tại lô đất do môi giới chỉ và hiện giờ không rõ người này ở đâu, cũng như địa chỉ, điện thoại.

Tòa tuyên việc ông Hữu xây dựng trên đất của người khác là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp, vì thế buộc tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho bà Loan.

Ông Hữu kháng cáo phán quyết này.

Lê Tân