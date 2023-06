Xây mới điểm trường mầm non tại Phú Yên

Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT vừa khởi công điểm trường tặng trẻ em mầm non huyện Sơn Hòa.

Điểm trường Nguyên Xuân thuộc trường mầm non Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa được khởi công ngày 16/6 gồm một phòng học theo tiêu chuẩn có vệ sinh khép kín. Tổng giá trị dự án khoảng 1,2 tỷ đồng, trong đó quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT tài trợ gần một tỷ đồng. Phần còn lại do địa phương đối ứng. Đây là ngôi trường thứ 3 do quỹ Hy vọng khởi công trong năm nay.

Đại diện quỹ Hy vọng, tập đoàn FPT cùng lãnh đạo UBND huyện Sơn Hòa, Ban giám hiệu trường mầm non Sơn Nguyên thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Minh Đức.

Điểm trường lẻ của trường mầm non Sơn Nguyên nằm trên địa bàn xã Nguyên Xuân, cách trung tâm huyện Sơn Hòa khoảng 10 km. Điểm trường hiện có một phòng học chung cho cả lớp mẫu giáo lớn và mẫu giáo bé đã xây dựng hơn 20 năm, hết niên hạn sử dụng. Trần nhà bị mối xông, dột nát. Đầu năm học, nhà trường cho sửa tạm để tránh dột và có chỗ cho các em học tạm. Tuy nhiên vào mùa mưa, các tay đòn gỗ mục trong phòng có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Điểm trường có 31 em học sinh đang theo học, trong đó có 11 em người Chăm H’roi. Vì điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn hạn chế nên chỉ đáp ứng cho 29 học sinh theo học. Nếu được sửa chữa khang trang, trường có thể vận động số học sinh đi học tăng lên 50.

Cô Võ Thị Nguyệt Thu, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Nguyên chia sẻ rằng, ước mơ lớn nhất của nhà trường là một ngôi trường mới, được xây dựng kiên cố, đảm bảo an toàn. "Chúng tôi mong muốn tạo dựng một ngôi trường hạnh phúc, các em được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, phụ huynh an tâm khi gửi con đến trường", cô Thu cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Đình An, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, công trình sẽ mang lại hiệu quả, giúp học sinh và giáo viên điều kiện học tập và giảng dạy tốt hơn.

Trong buổi lễ, quỹ Hy vọng cùng đại diện nhà trường đã trao giải thưởng cho 10 em học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh về ngôi trường mơ ước. Các bức tranh mang điều ước của các em về một ngôi trường hạnh phúc, nơi các em yên tâm học tập, vui chơi.

Bà Trịnh Thu Hồng, Giám đốc Học viện FPT, thành viên Ban Điều hành quỹ Hy vọng trao quà cho những em nhỏ dự thi vẽ tranh chủ đề "Ngôi trường mơ ước". Ảnh: Minh Đức.

Điểm trường Nguyên Xuân được xây dựng với sự chung tay của cán bộ nhân viên Tập đoàn FPT, dự kiến khánh thành đầu tháng 9. Đây như một món quà ý nghĩa cho cộng đồng nhân dịp sinh nhật tuổi 35 của FPT, góp phần kiến tạo tương lai hạnh phúc.

Ông Võ Đặng Phát, Giám đốc Marketing và Truyền thông FPT, mong rằng ngôi trường tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ giống ước mơ của các em qua những bức tranh, luôn ngập tràn niềm vui khi các em đến trường.

Điểm trường này là một trong những dự án thuộc chương trình "Ánh sáng học đường" do quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Đến nay, 25 điểm trường với 100 phòng học, phòng bán trú được xây mới tại Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Nam, Bình Phước... Bên cạnh đó, gần 50 nhà vệ sinh khang trang đã được trao đến các em học sinh ở huyện Vân Hồ, Sơn La và huyện Mường Nhé, Điện Biên. 35 ngôi trường với 375 phòng học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũng được thay áo mới trước thềm năm học.

Năm 2023, chương trình "Ánh sáng học đường" đặt mục tiêu xây mới thêm 10 điểm trường, 50 nhà vệ sinh cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Độc giả có thể đồng hành với chương trình tại đây.

Minh Đức