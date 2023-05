Quỹ Hy Vọng tài trợ xây phòng học mầm non ở Phú Yên

Điểm trường lẻ của Trường mầm non Sơn Nguyên cách trung tâm huyện Sơn Hoà khoảng 10 km, nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Điểm trường nằm ở khu vực thôn Nguyên Xuân, xã Sơn Nguyên (huyện Sơn Hoà), cách trung tâm huyện 10 km. Trường được xây dựng từ năm 2006 với quy mô ban đầu là một phòng học chung rộng khoảng 50 m2. Năm 2015, trường tổ chức bán trú nên xây dựng thêm nhà kho và phòng ăn cho học sinh và giáo viên.

Đến nay, nhiều hạng mục tại trường đã xuống cấp như phần nền sụt lún; đòn tay ở phần mái mục nát được sửa chữa hàng năm để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tường xung quanh trát xi măng có hiện tượng nứt nẻ, không đảm bảo an toàn.

Phòng học được sửa chữa lại năm ngoái có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Bùi Toàn

Cô Võ Thị Nguyệt Thu, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Nguyên cho biết, vào năm 2020-2021, thời điểm dịch Covid-19 và mưa bão kéo dài nên công trình xuống cấp nặng hơn. "Có lúc giáo viên và học sinh đang ngủ trưa thì mái phòng học sụp xuống. Để đảm bảo an toàn nên học sinh và giáo viên phải chuyển sang dạy nhờ ở nhà văn hóa thôn", cô Thu nói.

Tháng 9/2022, nhà trường mới xin được kinh phí 17 triệu đồng để sửa chữa lại điểm trường.

Phần mái mục nát, được chắp tạm thời bằng xi măng. Ảnh: Bùi Toàn

Hiện điểm trường có 31 học sinh dân tộc Chăm Hroi, Kinh và hai giáo viên. Phần lớn gia đình học sinh đều làm nông, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh không có tiền đóng học phí nên nhiều lần giáo viên phải trích tiền lương ra đóng tạm. "Duy nhất có hai trường hợp đặc biệt khó khăn nên nhà trường không thu tiền", cô Thu nói.

Ông Hoàng Vũ Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hoà, cho biết toàn huyện có 36 điểm trường, trong đó có 14 trường mầm non. Những năm qua, hệ thống trường từng bước được đầu tư, song chưa đáp ứng đủ. Điểm trường mầm non ở xã Sơn Nguyên thuộc diện khó khăn nhất huyện đã xuống cấp và không còn đảm bảo an toàn.

"Nguồn ngân sách của địa phương ít nên chưa thể đầu tư một cách toàn diện, ngôi trường này hiện nay vẫn chỉ sửa chữa tạm bợ và thiếu an toàn", ông Anh cho hay.

Khu vực sân chơi cho học sinh. Ảnh: Bùi Toàn

Sau khi khảo sát và tìm hiểu nguyện vọng của điểm trường, Quỹ Hy Vọng - báo VnExpress dự kiến tài trợ xây mới một phòng học theo tiêu chuẩn có vệ sinh khép kín.

Trường sẽ có một phòng học chính và một phòng đa chức năng (không có nhà bếp vì các suất ăn sẽ được chuyển từ điểm trường chính). Tổng giá trị dự án khoảng 900 triệu đồng. Quý độc giả có thể xem thông tin về chương trình tại đây.

Bùi Toàn