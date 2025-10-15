Xây hơn 70 km đường kết nối Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau

TP Cần Thơ đề xuất đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng xây tuyến đường 70 km, tăng liên kết vùng kinh tế nông - lâm - thủy sản miền Tây.

Ngày 14/10, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về dự án này. Dự án đã được Chính phủ phê duyệt đề xuất hồi tháng 5, hướng đến tăng cường giao thông vùng Đông Nam Cần Thơ, phục vụ vận chuyển hàng hóa, sản xuất, ngăn xâm nhập mặn, triều cường, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Hướng tuyến đường kết nối Vĩnh Long tới Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Thanh

Tuyến đường có điểm đầu tại xã Tân Thạnh (Vĩnh Long), nối cầu Đại Ngãi, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, kết thúc ở xã Lai Hòa, giáp Cà Mau. Trong đó, 39 km (tuyến ĐT 935C) được xây mới rộng 18 m, 4 làn xe; 31,4 km còn lại là đường ven biển rộng 12 m, 2 làn xe. Toàn tuyến có 70 cầu, rộng 9-12 m.

Tổng mức đầu tư hơn 6.820 tỷ đồng (295 triệu USD), trong đó hơn 4.500 tỷ đồng vay ODA từ ADB, phần còn lại vốn đối ứng trung ương và địa phương. Kinh phí xây dựng khoảng 4.500 tỷ đồng, bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỷ đồng. Dự án thực hiện giai đoạn 2025-2030, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết công trình có vai trò quan trọng trong kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế và đảm bảo quốc phòng. Ông Hw Anhee Kim – chuyên gia giao thông, Trưởng đoàn ADB – đánh giá dự án có ý nghĩa lớn, đề nghị Cần Thơ nghiên cứu kỹ để bảo đảm tính bền vững, phát huy hiệu quả lâu dài.

Sau sáp nhập Hậu Giang và Sóc Trăng, TP Cần Thơ có diện tích hơn 6.360 km2, dân số hơn 4,19 triệu người, gồm 103 xã, phường.

An Bình