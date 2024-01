Xây dựng kế hoạch tài chính cho người xuất khẩu lao động

Với khoản tiết kiệm 30 triệu mỗi tháng, chuyên gia khuyên người xuất khẩu lao động vẫn cần tìm cách gia tăng thu nhập, quản lý nợ và tìm hiểu về đầu tư tài chính.

Tôi đang đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Mỗi tháng trung bình tôi tiết kiệm được 30 triệu đồng. Từ trước tới nay, tôi chưa từng hoạch định hay có bất kỳ ý nghĩ gì để phát triển tài chính cá nhân, hiện tại tôi nên làm gì?

Phamcongtuyen97

Giao dịch tại một ngân hàng ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Chuyên gia tư vấn:

Thật tốt khi bạn tích lũy được một khoản tiết kiệm từ công việc xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, tốt hơn nữa khi bạn đã có sự ý thức về việc tiết kiệm và mong muốn phát triển tài chính cá nhân. Dưới đây là một số gợi ý của tôi để bạn có thể xem xét và áp dụng vào kế hoạch phát triển tài chính cá nhân cho mình.

Xây dựng mục tiêu và kế hoạch tài chính

Hãy bắt đầu với việc xác định mục tiêu tài chính cụ thể của bạn, đây chính là bước tiền đề. Mục tiêu này có thể là mua nhà, mua xe, đầu tư gia tăng tài sản, hay thậm chí xây dựng kế hoạch hưu trí. Sau đó, hãy lập một kế hoạch tiết kiệm và đầu tư cụ thể dựa trên các mục tiêu đã thiết lập. Với việc đầu tư, cần xem xét các cơ hội phù hợp với tình hình tài chính và mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận.

Xây dựng mục tiêu và kế hoạch tài chính giúp bạn tăng cường sự kiểm soát về nguồn thu nhập, chi tiêu và quyết định tài chính. Đây có thể coi là một hướng dẫn hành động cụ thể về những gì bạn muốn đạt được và cách bạn sẽ đạt được nó. Việc xây dựng mục tiêu và kế hoạch tài chính không chỉ giúp bạn đạt những mục tiêu ngắn hạn mà còn tạo ra cơ sở cho tương lai vững chắc, bền vững và an toàn tài chính.

Tìm hiểu về đầu tư và tài chính cá nhân

Đây là phần quan trọng trong quá trình phát triển tài chính cá nhân của mỗi người. Việc này không chỉ mang lại lợi nhuận từ các cơ hội đầu tư, mà còn giúp bảo vệ tài sản khỏi rủi ro và tác động tiêu cực từ thị trường tài chính. Bằng cách nắm rõ các kiến thức liên quan đến quản lý tài chính cá nhân, bạn sẽ có kiến thức về các công cụ đầu tư như chứng khoán, quỹ đầu tư, bất động sản... Từ đây có thể tạo ra nguồn thu nhập ổn định và gia tăng tài sản, có cơ hội tối ưu hóa quản lý nợ và định hình mục tiêu tài chính của bản thân.

Ngoài ra, việc tìm hiểu về tài chính còn giúp bạn quản lý chi tiêu một cách thông minh, tạo ra thu nhập thụ động và quản lý rủi ro hiệu quả. Điều này không chỉ giúp xây dựng một cơ sở tài chính vững chắc mà còn tạo ra cơ hội mới, định hình sự nghiệp và tương lai tài chính của mỗi cá nhân, chìa khóa để có một cuộc sống tài chính ổn định và an nhàn. Tôi khuyến nghị bạn có thể đọc sách, theo dõi các blog chuyên ngành hoặc tham gia các khóa học để nâng cao kiến thức.

Quản lý nợ

Bằng cách đảm bảo nợ ở mức quản lý được và không tạo ra áp lực không cần thiết, sức khỏe tài chính của bạn sẽ được duy trì. Hãy rà soát và xác định tất cả khoản nợ, điều này bao gồm việc biết rõ về lãi suất, thời hạn thanh toán và các điều khoản khác liên quan.

Kế đến, bạn ưu tiên thanh toán các khoản nợ với lãi suất cao, đây được coi là một chiến lược thông minh. Quyết định trả nợ một cách ưu tiên giúp giảm tổng chi phí lãi suất và nhanh chóng giảm bớt gánh nặng tài chính. Ngoài ra, nếu có khả năng, việc trả nợ trước thời hạn cũng giúp giảm áp lực tài chính và tiết kiệm được nhiều chi phí lãi suất. Hãy nhớ rằng, một tình hình tài chính không ổn định do nợ có thể tạo ra stress và áp lực tâm lý.

Tăng cường thu nhập

Bạn đang tiết kiệm được 30 triệu đồng từ công việc xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, đây có thể được coi là công việc chính ở thời điểm hiện tại. Dù mặc 30 triệu cũng là mức tiết kiệm tương đối tốt, chúng ta cũng nên tính toán đến việc tăng cường thu nhập. Việc này sẽ giúp bạn đa dạng hóa nguồn thu, giảm rủi ro với tình hình tài chính cá nhân. Trong trường hợp một nguồn thu nhập gặp khó khăn, những nguồn khác vẫn giúp bạn duy trì ổn định tài chính. Đồng thời, thu nhập cao hơn mở ra cơ hội lớn hơn để có thể tiết kiệm và đầu tư, giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính lớn hơn như mua nhà, đầu tư hay tiết kiệm cho giáo dục con cái, chuẩn bị cho hưu trí.

Thu nhập sẽ được chia thành hai loại, thu nhập chủ động và thụ động. Thu nhập chủ động là nguồn thu bạn đang có từ công việc bản thân bỏ nguồn lực là sức khỏe và thời gian để tạo nên. Để tăng cường thu nhập này, bạn có học hỏi và phát triển kỹ năng để có thể đảm nhận những vị trí làm việc có mức lương cao hơn hay tìm kiếm các cơ hội mới có thu nhập cao hơn.

Đối với thu nhập thụ động, đây là khoản mà bạn nhận được dù không cần tham gia trực tiếp vào hoạt động lao động hàng ngày. Điều này có thể bao gồm các nguồn thu nhập như lãi suất, cổ tức, cho thuê hoặc lợi nhuận từ đầu tư. Để gia tăng nguồn thu nhập này, bạn cân nhắc tham gia các khóa học về đầu tư và quản lý tài chính trước khi tham gia.

Xây dựng quỹ dự phòng và bảo hiểm

Đây là hai yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh không ngờ hay khó khăn về tiền bạc. Quỹ dự phòng đóng vai trò như một lớp an toàn tài chính, giúp bảo vệ chúng ta trước những sự kiện bất ngờ như mất việc, chi phí y tế không mong muốn hoặc cần thiết khi gặp khó khăn đột ngột. Việc xây dựng quỹ dự phòng giúp duy trì sự ổn định tài chính và tránh được tình trạng phải sử dụng nguồn tiền dự trữ từ các khoản vay có lãi suất cao.

Bảo hiểm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và sức khỏe cá nhân. Trong đó, bảo hiểm y tế giúp giảm áp lực tài chính khi phải đối mặt với chi phí khám chữa bệnh đột ngột. Bảo hiểm nhân thọ cung cấp sự an tâm về mặt tài chính cho gia đình khi người được bảo vệ mất khả năng lao động. Bảo hiểm nhà ở giúp bảo vệ tài sản lớn là nhà cửa trước các rủi ro như hỏa hoạn, thiên tai hoặc mất mát do trộm cắp. Do đó, bạn hãy xem xét việc mua bảo hiểm để phòng ngừa những rủi ro lớn trong cuộc sống.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng, mọi kế hoạch tài chính cá nhân cần phải linh hoạt và điều chỉnh theo thời gian. Bạn hãy đặt mục tiêu cụ thể và làm việc hết mình để đạt được chúng.

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên gia Hoạch định tài chính cá nhân tại

Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT