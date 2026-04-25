Xây dựng dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng, IT chững lại

Nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực kiến trúc - xây dựng tăng gần 29% trong quý I, cao nhất thị trường, trong khi công nghệ thông tin có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng nóng.

Thông tin nêu trong báo cáo thị trường tuyển dụng quý I do nền tảng VietnamWorks công bố, tổng hợp từ tin đăng của hơn 19.000 doanh nghiệp.

Theo báo cáo, thị trường lao động tiếp tục phục hồi khi chỉ số tuyển dụng toàn quốc đạt 122,3 điểm (lấy quý I/2024 là 100), tăng 22,3% so với hai năm trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ 2025.

Trong các nhóm ngành, kiến trúc - xây dựng tăng mạnh nhất với số lượng tin tuyển dụng tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhân sự/tuyển dụng (17,5%) và kế toán/kiểm toán (16%). Ở chiều ngược lại, hành chính văn phòng và kinh doanh giảm lần lượt 11,2% và 11,1%.

Kỹ sư làm việc trên công trường Trung tâm hội nghị APEC ở Phú Quốc, tháng 3/2026. Ảnh: An Phương

Không chỉ tăng về tốc độ, quy mô tuyển dụng của ngành này cũng cải thiện rõ rệt. Nếu hai năm trước chỉ đứng thứ 9 về số lượng tin đăng, đến quý I năm nay đã lên vị trí thứ 3, sau kinh doanh và kế toán/kiểm toán.

Trong khi đó, công nghệ thông tin/viễn thông giảm hai bậc về nhu cầu tuyển dụng so với năm 2024, cùng xu hướng chững lại với các lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo, truyền thông và khoa học kỹ thuật.

VietnamWorks cho rằng sự gia tăng nhu cầu nhân lực xây dựng gắn với đà phục hồi đầu tư, đặc biệt là đầu tư công và các dự án hạ tầng quy mô lớn. Số liệu kinh tế quý I cho thấy GDP tăng 7,83%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%; riêng ngành xây dựng tăng 8,36%.

Việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, mở rộng cao tốc, khu công nghiệp, nhà ở và tái khởi động nhiều dự án bất động sản kéo theo nhu cầu lớn về kỹ sư công trường, giám sát thi công, thiết kế và dự toán.

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng ngành này tăng 24,6%, trong khi TP HCM tăng 41% - mức cao nhất trong các nhóm ngành khảo sát.

Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ thông tin bước vào giai đoạn điều chỉnh khi nhiều doanh nghiệp chuyển từ mở rộng sang tối ưu chi phí, tập trung tuyển nhân sự có chuyên môn sâu thay vì tăng số lượng.

Về thu nhập, theo dữ liệu của TopCV, kỹ sư xây dựng có mức lương trung bình khoảng 16,5 triệu đồng mỗi tháng, phổ biến 13-20 triệu đồng. Người có 3-5 năm kinh nghiệm đạt khoảng 18,5 triệu đồng, còn trên 5 năm khoảng 21,5 triệu đồng, phổ biến 18-25 triệu đồng. Tại Hà Nội và TP HCM, kỹ sư lâu năm có thể nhận 22-23 triệu đồng mỗi tháng.

Dù mức lương chưa bằng nhóm lập trình viên cao cấp, kiến trúc - xây dựng hiện là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn, với nhiều doanh nghiệp tăng đãi ngộ để thu hút nhân sự.

Lê Tuyết