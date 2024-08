Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về phương tiện, người lái xe, vi phạm

Các dữ liệu về người lái, phương tiện, số lần vi phạm... sẽ được ngành công an tập hợp tại hệ thống dữ liệu để phục vụ công tác quản lý.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, các bộ ngành sẽ cùng xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới, xe máy; đăng kiểm; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; bảo hiểm của chủ xe; xử lý vi phạm hành chính, tai nạn giao thông...

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất quy định chi tiết về cơ sở dữ liệu của phương tiện, người lái xe.

Cụ thể, dữ liệu về đăng ký, quản lý xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sẽ bao gồm thông tin cơ bản về chủ sở hữu phương tiện, về phương tiện và thông tin đăng ký xe. Thông tin chủ xe như họ, tên; năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; số điện thoại; quốc tịch; nơi ở hiện tại, địa chỉ đăng ký xe...

Thông tin về phương tiện sẽ bao gồm biển số xe, số quản lý, loại phương tiện; nhãn hiệu; số loại; số máy; số khung; năm, nước sản xuất; niên hạn sử dụng.

Hiện trường một vụ tai nạn ở Hà Nội khiến bốn người tử vong ngày 16/7. Ảnh: Phạm Chiểu

Dữ liệu lái xe gồm thông tin nhân thân, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; thời gian điều khiển phương tiện của người lái xe; cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

Trong đó, đào tạo sẽ gồm thông tin như: Số giấy phép lái xe, họ, tên; cơ sở đào tạo lái xe; hạng xe đào tạo; khóa đào tạo; ngày cấp, cấp đổi, hạng giấy phép.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính gồm đối tượng vi phạm, phương tiện, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp quản lý trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, dự thảo nghị định còn quy định cơ sở dữ liệu về hành trình của phương tiện giao thông đường bộ, hình ảnh người lái xe; thông tin về hành trình (thời gian hành trình; lộ trình; tốc độ; quãng đường; vị trí phương tiện, thông tin về người lái xe, lịch sử vi phạm của lái xe.

Trong các vụ tai nạn, sự cố, hệ thống dữ liệu còn lưu giữ thông tin về điều kiện giao thông (tình trạng giao thông; thời tiết) và các thông tin khác như dữ liệu từ cảm biến trên xe.

Cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính sách và yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc quản lý và chia sẻ dữ liệu cũng thực hiện theo các luật hiện hành và bảo đảm, bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân.

Dự thảo nghị định cũng quy định các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ thông tin với Bộ Công an (Trung tâm chỉ huy giao thông) để khai thác và chia sẻ với các cơ quan.

Xe chở học sinh có màu vàng đậm

Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định xe kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải được sơn màu vàng đậm bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Xe chở khách phải ghi nhận hình ảnh của lái xe

Ngoài lắp thiết bị giám sát hành trình, dự thảo nghị định quy định ôtô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể người lái xe) kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, cứu hộ phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh của người lái xe.

Thiết bị giám sát hành trình phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Thiết bị phải ghi, lưu trữ hình ảnh người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông, hình ảnh phải được duy trì hoạt động liên tục, không làm gián đoạn.

Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình đến 500 km; tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên 500 km. Hình ảnh từ thiết bị trên xe phải được truyền với tần suất truyền từ 12 đến 20 lần/giờ về đơn vị kinh doanh vận tải.

