Xây cầu vượt giảm kẹt xe đường vào cầu Rạch Miễu 2

Đồng ThápCầu vượt tại nút giao ngã tư Đồng Tâm, cửa ngõ vào cầu Rạch Miễu 2, dự kiến được đầu tư gần 250 tỷ đồng nhằm giảm ùn tắc đường huyết mạch miền Tây.

Thông tin được ông Phan Vĩnh Thanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp, cho biết tại buổi giao ban báo chí chiều 23/1.

Ôtô xếp hàng nối dài tại nút giao ngã tư Đồng Tâm. Ảnh: Hoàng Nam

Theo ông Thanh, sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, lượng xe trên quốc lộ 60 và các hướng đổ về tăng mạnh, khiến ngã tư Đồng Tâm - điểm đầu dự án, giao giữa quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương tại xã Long Hưng - thường xuyên quá tải.

Sở Xây dựng đã làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ Xây dựng, thống nhất phương án xây cầu vượt là giải pháp khả thi nhất. Nguồn vốn đầu tư lấy từ khoảng 400 tỷ đồng còn dư của dự án cầu Rạch Miễu 2. Công trình dự kiến khởi công trong năm nay, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm sau.

Cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Hoàng Nam

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp với Vĩnh Long, khánh thành ngày 19/8. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2022, nhằm giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu vốn quá tải nhiều năm.

Tuy nhiên, việc phương tiện chuyển hướng từ cầu Rạch Miễu 1 sang cầu mới đã khiến khu vực ngã tư Đồng Tâm thường xuyên ùn ứ ở mọi hướng, đặc biệt dịp cuối tuần. Có thời điểm, ôtô phải chờ qua 2–3 chu kỳ đèn tín hiệu mới thoát nút giao.

Trong thời gian chờ xây cầu vượt, ngành chức năng điều chỉnh chu kỳ đèn, tổ chức điều tiết giao thông và hướng dẫn một số xe quay lại cầu Rạch Miễu 1 để giảm áp lực cho khu vực này.

Vị trí cầu Rạch Miễu 2. Đồ họa: Khánh Hoàng

Hoàng Nam