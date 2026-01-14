Xây cầu bắc qua Cồn Hến giữa sông Hương

TP HuếCồn Hến nằm giữa sông Hương sẽ được xây dựng cầu mới với tổng kinh phí 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 4 năm.

Ngày 14/1, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch TP Huế, đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến nằm giữa sông Hương và đường dẫn hai đầu cầu.

Cồn Hến nằm giữa sông Hương lúc lũ tháng 10/2025. Ảnh: Võ Thạnh

Theo đó, cầu qua Cồn Hến có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô – Lê Đức Anh nối dài, thuộc phường Vỹ Dạ và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, thuộc phường Phú Xuân. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 2,76 km, rộng 26 m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng và ngân sách thành phố phần còn lại.

Dự án cầu qua Cồn Hến sẽ thay thế cầu Phú Lưu đã xuống cấp, có khổ cầu hạn chế và không đảm bảo tải trọng. Cầu mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và đường thuỷ, tăng cường kết nối Cồn Hến với trung tâm thành phố; thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, du lịch...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình theo quy định Luật Kiến trúc.

Cồn Hến có hơn 1.000 hộ dân đang sinh sống. Ảnh: Võ Thạnh

Hiện Cồn Hến chỉ có cầu Phú Lưu rộng 3,28 m, tải trọng 5,5 tấn, đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cồn Hến có hơn 1.000 hộ dân sinh sống qua nhiều thế hệ, là nơi khởi nguồn món cơm - bún hến đặc trưng của Huế. Từng được quy hoạch thành khu du lịch cấp cao từ năm 1998 nhưng dự án dừng lại vì chi phí giải tỏa lớn, khiến khu vực rơi vào tình trạng quy hoạch treo nhiều năm.

Năm 2022, tỉnh thống nhất giữ lại khu dân cư, chỉnh trang hạ tầng và khai thác một phần đất thượng lưu phù hợp, kèm theo định hướng phát triển hệ thống giao thông, đường bộ, đường xe đạp và cầu kết nối hai bờ sông.

Sông Hương hiện có 8 cây cầu gồm: Tuần, Nguyễn Hoàng, Dã Viên, Bạch Hổ, Phú Xuân, Trường Tiền, Chợ Dinh và Thảo Long; trong đó cầu Nguyễn Hoàng là công trình mới nhất đưa vào sử dụng.

Võ Thạnh