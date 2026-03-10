Xavi bất nhất trong vụ mâu thuẫn Messi - Laporta

Cựu HLV trưởng Barca tiết lộ Lionel Messi muốn trở lại CLB năm 2023 nhưng Chủ tịch Joan Laporta cản trở vì lo ngại quyền lực bị lung lay. Nhưng chính Xavi thời điểm ấy đã tuyên bố điều trái ngược.

Xavi dành phần lớn thời lượng trả lời phỏng vấn Tây Ban Nha La Vanguardia hôm 8/3 để chỉ trích cựu Chủ tịch Barca Laporta. Chi tiết gây tranh cãi nhất liên quan đến Messi, khi ông tuyên bố: "Leo không thể trở lại Barca sau World Cup 2022 là vì Chủ tịch không muốn, chứ không phải do La Liga hay vì ông Jorge Messi đòi thêm tiền. Tất cả chỉ là dối trá. Chính Chủ tịch và phe cánh của ông ta đã khước từ cậu ấy, vì sợ Leo sẽ làm lung lay quyền lực của họ".

Xavi trong một cuộc họp báo chung với Laporta (giữa). Ảnh: AFP

Tiết lộ này hoàn toàn mâu thuẫn với những gì Xavi từng chia sẻ vào năm 2023, rằng siêu sao người Argentina chọn không trở lại đội chủ sân Camp Nou để "tránh áp lực". Đây cũng là chi tiết mà Laporta đề cập trong cuốn sách Así salvamos al Barça (Cách chúng tôi cứu lấy Barca) ra mắt hôm 24/2 của ông, cũng như ở cuộc tranh luận hôm 9/3 với ứng viên Victor Font cho cuộc đua ghế Chủ tịch Barca.

Ngày 8/6/2023, một ngày sau khi Messi xác nhận chuyển sang Inter Miami, Xavi – người vừa giúp Barca vô địch La Liga, trả lời phỏng vấn chương trình Jijantes rằng: "Quyết định có trở lại Barca hay không phụ thuộc rất lớn vào mong muốn của Leo, nhưng hoàn cảnh đã không ủng hộ. Cậu ấy đã chọn đến Miami và chúng tôi tôn trọng điều đó. Hơn nữa, Leo muốn giảm bớt áp lực, còn nếu quay lại đây, áp lực sẽ bị đẩy lên mức cao nhất".

Xavi trong cuộc phỏng vấn mới nhất còn khẳng định sau khi Argentina vô địch World Cup 2022, Messi đã rất hào hứng và các cuộc đàm phán kéo dài đến tận tháng 3/2023. "Laporta bắt đầu đàm phán hợp đồng với cha của Leo", Xavi kể. "Chúng tôi được La Liga bật đèn xanh, nhưng chính Laporta là người đã ‘lật kèo’ và dừng mọi chuyện lại".

Tuy nhiên, Chủ tịch La Liga Javier Tebas vừa bác bỏ thông tin này của cựu danh thủ người Tây Ban Nha. Ông phủ nhận việc giải đấu từng "bật đèn xanh" cho ý tưởng đưa Messi trở lại Barca năm đó. Trả lời kênh truyền hình Tây Ban Nha RTVE ngày 9/3, Tebas nhấn mạnh: "Điều đó không đúng sự thật. La Liga không phê duyệt bất cứ điều gì và cũng chưa bao giờ đưa ra cái gật đầu về mặt kinh tế như Xavi đã nói".

Trong khi đó, đồng sở hữu CLB Miami Jorge Mas, từng trả lời báo Tây Ban Nha El Pais đầu tháng 7/2023, tức khoảng một tháng sau khi đội bóng ở Florida, Mỹ có được chữ ký của Messi. Ông Mas đã kể về quá trình đàm phán với siêu sao người Argentina.

"Đó là quá trình dài hơi", ông Mas cho biết. "Tôi đã theo đuổi trong ba năm, và cực kỳ dồn dập trong một năm rưỡi trở lại đây. Có rất nhiều cuộc trò chuyện với cha của Messi. Đến cuối tháng 5/2023, tôi đã thấy thương vụ này thành hình. David Beckham cũng trò chuyện với Messi, nhưng chỉ thuần túy về bóng đá vì lúc đó cậu ấy vẫn đang khoác áo PSG. Chúng tôi không muốn cậu ấy bị áp lực. Chúng tôi đã đàm phán tại Barcelona, Miami, Rosario, Doha... Tôi đã dành cả kỳ World Cup tại Qatar để theo dõi Argentina".

Một nhân vật có tầm ảnh hưởng khác là nhà tài phiệt truyền thông Tây Ban Nha Jaume Roures, người gắn bó nhiều năm trong công tác sản xuất các trận đấu La Liga qua công ty Mediapro, cũng không đứng ngoài cuộc tranh cãi này. Chia sẻ trên đài Catalonia TV3 ngày 9/3, Roures cáo buộc Xavi "đổi trắng thay đen".

"Theo những gì tôi biết, chuyện La Liga đồng ý với hợp đồng của Messi là hoàn toàn bịa đặt", Roures khẳng định. "Tôi đã tham gia vào thời điểm Messi chia tay Barca năm 2021 và La Liga khi đó không hề muốn cậu ấy rời đi. Nhưng việc họ đồng ý với một bản hợp đồng giả định vào năm 2023 là điều chắc chắn không có. Tiện đây tôi cũng nói luôn, nếu tôi là Xavi, khi thấy Chủ tịch từ chối cầu thủ vì yếu tố cá nhân, tôi sẽ lập tức từ chức vì tự trọng".

Messi ra mắt cùng Inter Miami ngày 16/7/2025. Ảnh: Reuters

Roures, vốn từng hỗ trợ tài chính cho nhóm tranh cử của Laporta năm 2021, còn tiết lộ một tình tiết về sự thay đổi thái độ của Xavi. "Tôi từng ăn tối với Laporta vào ngày ông ấy quyết định giữ chân Ronald Koeman ngay sau thắng cử nhiệm kỳ hai. Tối hôm đó, Xavi đã gọi cho Laporta 5-6 lần để bày tỏ sự trung thành tuyệt đối với Laporta và bài xích Victor Font. Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược với những gì cậu ấy kể trong cuộc phỏng vấn mới đây".

Cuối cùng, Roures cũng đề cập đến Alejandro Echevarria, người được Xavi miêu tả là "có quyền lực còn hơn cả Laporta" ở Barca và chi phối mọi vấn đề. Ông thừa nhận chưa từng thấy người anh rể cũ kiêm cố vấn này của Laporta trong các cuộc họp quyết định những vấn đề quan trọng. "Tôi chỉ bắt gặp ông ta ở khán đài danh dự", Roures kết luận.

Một vấn đề khác trong cuộc phỏng vấn của Xavi cũng gây mập mờ, là chi tiết cựu Giám đốc thể thao Barca Jordi Cruyff - con trai cố huyền thoại Johan Cruyff - phải rời đi vào cuối tháng 6/2023.

"Khi Sergio Busquets rời Barca, tôi đã yêu cầu chiêu mộ Martin Zubimendi nhưng ban lãnh đạo từ chối với lý do kinh tế. Sau đó, Jordi ra đi vì sự thiếu tôn trọng mà họ dành cho anh ấy. Nên nhớ anh ấy là con trai của huyền thoại Johan. Chính họ là những người luôn giương cao ngọn cờ tư tưởng Cruyff", Xavi kể trong phỏng vấn với La Vanguardia.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với báo Mỹ The Athletic ngày 22/6/2023, chính Jordi nói rằng ông rời ghế Giám đốc Thể thao Barca vì muốn trở lại với công việc cầm quân yêu thích

"Barca gọi tôi khi CLB đang khó khăn, và tôi luôn xác định sẽ hưởng ứng lời kêu gọi đó, vì tôi dành tình cảm rất đặc biệt cho nơi này. CLB đã đề nghị tôi hợp đồng dài hạn hơn, nhưng tôi chọn ký ngắn hạn vì tự cảm nhận mình sẽ sớm quay lại ghế huấn luyện. Đây không phải là một quyết định bộc phát, mà là kết quả của nhiều tháng suy nghĩ. Đó là những gì tôi muốn làm vào lúc này. Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn làm Giám đốc thể thao nữa. Tôi đã sẵn sàng cho cả hai vai trò, nhưng hiện tại, tôi ưu tiên việc trở lại làm HLV. Tôi đã phân tích các phương án khác nhau và vấn đề cốt lõi là chọn lựa một dự án thực sự phù hợp với mình", Jordi khẳng định.

Cách đây hai tháng, khi tham gia chương trình The Overlap của Gary Neville trên Sky Sports, Jordi một lần nữa lặp lại những gì ông từng nói với báo The Athletic gần ba năm trước.

Xavi chọn Victor Font

Xavi hiện tại là đồng minh của Font, đối thủ duy nhất của Laporta trong cuộc bầu cử Chủ tịch Barca vào ngày 15/3. Tiền vệ hào hoa một thời đã xuất hiện trong lễ ra mắt dự án của Font và góp chữ ký với tư cách hội viên để giúp ứng viên này vượt qua vòng sơ loại thu thập chữ ký. Cả hai thậm chí còn là đối tác kinh doanh từ năm 2019 qua một dự án phần mềm thống kê bóng đá.

Xavi tham gia lễ ra mắt dự án của Font tranh cử Chủ tịch Barca. Ảnh: ara

Dù nỗ lực tiếp sức cho Font, Xavi khẳng định sẽ không góp mặt trong bộ máy lãnh đạo nếu người bạn đắc cử. Thay vào đó, ông ưu tiên mục tiêu khác. "Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại Barca nữa", Xavi nói trong phỏng vấn vừa qua. "Chương sự nghiệp cầu thủ và HLV của tôi tại đây đã khép lại".

Khi được hỏi liệu có sợ bị cáo buộc là kẻ cơ hội, góp phần tác động trực tiếp đến cuộc bầu cử Chủ tịch Barca, Xavi quả quyết: "Mong muốn duy nhất của tôi là nói ra sự thật. Điều tôi mong muốn là các hội viên hiểu được những gì đang thực sự diễn ra bên trong Barca. Với tất cả sự chân thành, tôi cho rằng CLB cần một cuộc cải tổ toàn diện từ trên xuống dưới, từ cấu trúc thượng tầng đến sự chuyên nghiệp trong vận hành. Với tôi, mọi thứ đã quá rõ ràng và người hâm mộ cần được nghe chính miệng tôi nói ra. Chúng ta không thể phụ thuộc vào những người thiếu chính trực".

Xavi từng dẫn dắt Barca vô địch La Liga năm 2023, nhưng sau đó đội rơi vào khủng hoảng. HLV này tuyên bố từ chức vào tháng 1/2024, rồi thu hồi quyết định vào tháng 4 theo thỉnh cầu của chính Laporta. Đến tháng 5, một cú "quay xe" bất ngờ diễn ra, khi Laporta sa thải Xavi, mà theo ông là vì sự chi phối của Echevarria.

Bất kể tính xác thực trong những phát ngôn của Xavi ra sao, hay đơn giản là "sự thật" ấy phụ thuộc vào việc ông ủng hộ ai, vào thời điểm nào, chúng vẫn là nhạy cảm và cho thấy bức tranh chính trị - quyền lực ở Barca chưa bao giờ thôi mờ nhạt.

Hoàng Thông