Xăng tăng giá là cơ hội cho ôtô điện

Người tiêu dùng bắt đầu thấy thị trường ôtô điện tại Việt Nam dần hiện hữu nhất là khi giá xăng vẫn theo hướng tăng lên.

Thaco thông báo sẽ bán Kia EV6 tại Việt Nam từ quý II năm nay, còn VinFast đã ra xe VF e34 từ tháng 12/2021. Porsche với chiếc Taycan, thậm chí ngay cả Mercedes Việt Nam cũng trưng bày và rục rịch ra mắt chiếc xe thuần điện EQS bên cạnh S-Class. Và khi giá xăng tăng cao mà không có dấu hiệu hạ nhiệt thì người tiêu dùng càng đổ dồn sự quan tâm sang xe điện. Nhưng các sản phẩm xe điện hiện tại ở Việt Nam có đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng? Ta hãy điểm qua từng mẫu xe.

Porsche Taycan với giá 4,7-9,5 tỷ cho bản cao nhất chắc hẳn không dành cho số đông. Mercedes EQS là loại xe tương đồng với S-Class nên sẽ không quá phổ biến vì hàng rào giá cao như Porsche Taycan. Kia EV6 nhập khẩu giá sẽ "mềm" hơn Mercedes và Porsche nhưng chắc chắn giá sẽ vẫn cao. Tại Mỹ EV6 bán ra với giá từ 40.900-55.900 USD, khi về Việt Nam giá nhân 3-4 lần lên sẽ nằm luôn vào nhóm cận cao cấp tới cao cấp.

VF e34 có thể coi thuộc phân khúc crossover xấp xỉ cỡ C, tương đồng với Nissan Leaf. Pin của e34 là loại 42 kWh trong khi Nissan Leaf có 2 loại pin 42 kWh và 62 kWh.

Theo công bố e34 chạy được tối đa 285 km sau mỗi lần sạc, nhưng thực tế người tiêu dùng thử nghiệm tại điều kiện Việt Nam chạy tối đa được 245km từ 94% pin cho đến khi ắc quy còn xấp xỉ 10%, bằng 86% so với quãng đường công bố (thông thường quãng đường thực chạy được của các xe điện trên thế giới nằm trong khoảng 70-90% so với công bố). Tuy nhiên quãng đường an toàn mà e34 nên chạy được cho là vào khoảng 180-200 km tuỳ điều kiện đường và khí hậu. Tức đủ chạy một chiều Hà Nội - Hạ Long hay khứ hồi TP HCM - Vũng Tàu.

Về giá, e34 niêm yết chỉ 690 triệu đồng Việt Nam, với tất cả ưu đãi bạn có thể mua được chiếc xe với giá dưới 600 triệu đồng thậm chí những khách hàng đầu tiên chỉ phải trả 490 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với tất cả các xe đã kể tên trên đây. Chỉ có Nissan Leaf với pin dung lượng 42 kWh là có thể tương đồng về giá nhưng lại không được phân phối ở Việt Nam.

Ngoài ra, người mua e34 còn được hưởng ưu đãi 0% lệ phí trước bạ, với tổng số tiền tiết kiệm cho xe lăn bánh có thể lên tới 80 triệu đồng. Có thể thấy, hiện e34 là mẫu xe phù hợp với đô thị và di chuyển quanh thành phố với cự ly khoảng 200 km. Đối với những người chạy trung bình 30-50 km mỗi ngày thì 4-5 ngày xe mới phải sạc pin.

Về sạc pin, sạc tại nhà 2,2 kW miễn phí theo xe, cắm thẳng vào nguồn điện dân dụng, có thể sạc 70% pin cho e34 trong vòng 11 tiếng. Trong khi hãng cũng bán loại sạc treo tường 7,4 kW với giá 9,4 triệu đồng có thể sạc pin từ 10-70% trong vòng 3 tiếng 15 phút. Các trạm sạc nhanh tại hầm chung cư hay siêu thị hoặc trên đường cao tốc cung cấp loại sạc từ 11, 30, 60 đến 250 kW có thể sạc nhanh từ 2 giờ cho đến 18 phút để đạt được 70% dung lượng pin. Phí pin cho e34 gồm thuê bao pin theo tháng và phí trả tiền điện sạc. Trong các tình huống kể cả chạy ít hơn hay nhiều hơn 500 km một tháng, phí pin của e34 vốn đã rẻ hơn, nay với mức giá xăng cao như hiện tại thì phí pin của e34 lại càng rẻ.

Tuy nhiên nếu bạn muốn sở hữu e34 thì bạn phải hy sinh và đánh đổi những gì?

Về chỗ đỗ xe và sạc điện thì tốt nhất là bạn nên có chỗ đỗ xe trong nhà riêng, nơi có thể cắm sạc theo xe hoặc mua bộ sạc treo tường để sạc một cách chủ động - xe điện để trong nhà không có mùi xăng. Nếu bạn ở chung cư thì hầm để xe phải có cổng sạc, nếu bạn gửi xe ở bãi thì bạn phải điều đình với bên trông xe để cắm điện và trả tiền. Vì thế nếu bạn không có chỗ đỗ xe riêng, hầm chung cư không có cổng sạc thì bạn bắt buộc phải ra trung tâm thương mại hay trạm xăng nơi có cổng sạc, tuỳ vào công suất của cổng sạc mà bạn có thể phải chờ từ 20 phút đến 2 tiếng cho quá trình sạc pin của xe.

Điểm khác nữa là mỗi lần đi xa ra khỏi thành phố bạn nên tính toán trước xem có đủ pin để vượt qua quãng đường dự định không, đường có tắc không, trạm sạc ở đâu, có cùng trên đường đi không. Đồng nghĩa, bạn phải hình thành một thói quen mới. Còn nếu bạn muốn đỡ bất tiện, ngầu hơn, rộng rãi hơn mà vẫn chạy xe điện thì bạn nên nâng cấp lên VF8 hoặc chờ Kia EV6.

Giá của VF8 bản cao cấp là 41.000 USD (website hãng tại Mỹ) so với 40.900-55.900 USD của EV6, chưa kể phiếu giảm giá 3.000 USD nên giá tại Mỹ của VF8 là rất hấp dẫn so với EV6. Nếu kể cả phần giảm thuế chung của chính phủ Mỹ dành cho xe điện trị giá 7.500 USD thì giá VF8 còn hấp dẫn hơn nữa. Mà EV6 là mẫu xe điện có giá tương đối phải chăng tại thị trường Mỹ nên người ta tin là VinFast có cơ sở để cạnh tranh.

Tại Mỹ Kia EV6 và VF8 nằm trong phân khúc cùng với Hyundai Ioniq5, Nissan Ariya, BMW iX3, Audi Q4 E-tron, Ford Mustang Mach-E. Trong khi Tesla Model 3 có cùng tầm giá nhưng cấu hình là xe sedan. Nếu tại Việt Nam Kia EV6 được phân phối với giá tương đồng với VF8 thì người tiêu dùng thực sự sẽ có những lựa chọn thú vị.

Nhưng, lại phải nhắc đến chữ nhưng - người tiêu dùng sẽ phải cân nhắc số lượng trạm sạc, sự thuận tiện của việc sạc khi đi xe điện. VinFast đang xây dựng và hoàn tất 2.000 trạm sạc với 40.000 cổng sạc. Trong khi Kia khó mà xây dựng được một hệ thống trạm sạc rộng khắp trong thời gian ngắn. Về lý thuyết mà nói, hai hãng xe cùng dùng cổng sạc loại CCS2 nên có thể sạc lẫn nhau nhưng không dễ gì mà hãng xe Việt cho đối thủ sạc "nhờ". Và ngay cả khi VinFast có đủ số 2.000 trạm sạc như đã công bố thì mức độ tiện lợi cũng không thể so sánh với xe động cơ đốt trong với số lượng trạm xăng, dầu vượt trội.

Sự sạch sẽ và giảm thiểu khói bụi, khí thải luôn đi cùng với cái giá và sự bất tiện phải trả. Trong khi đó VF9 nằm ở phân khúc SUV cỡ lớn ba hàng ghế, phiên bản cao cấp nhất chạy được 680 km sau mỗi lần sạc (theo nhà sản xuất công bố). Trong thị trường xe điện thì hầu như chỉ có Tesla Model X và VF9 có mặt ở phân khúc này, VF9 có giá khoảng 56.000 USD trong khi Model X khởi điểm là 90.000 USD.

Thị trường xe điện Việt nếu đầy đủ người cung cấp, người chơi và cơ sở hạ tầng thì sẽ sôi động không kém bất kỳ thị trường nào trên thế giới, và chúng ta hãy cùng đón chờ.

Phạm Vũ Tùng

Kỹ sư ôtô