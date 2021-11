Xâm nhập lớp học online để quấy nhiễu

Hà Tĩnh4 nam sinh 14-15 tuổi, xâm nhập các lớp học trực tuyến, thực hiện nhiều hành vi gây nhiễu, quấy rối để "thỏa mãn thú vui".

Ngày 2/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh), Sở Giáo dục và Đào tạo, lập biên bản xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo đối với 4 nam sinh.

4 nam sinh làm việc với cơ quan chức năng dưới sự giám hộ của bố mẹ và đại diện các trường đang theo học gồm: THCS Nguyễn Du, THPT Phan Đình Phùng, Cao đẳng nghề Việt Đức (đóng ở TP Hà Tĩnh) và Đại học Hà Tĩnh (trụ sở tại huyện Cẩm Xuyên). Các em đã xin lỗi các bên liên quan, ký cam kết không tái phạm.

Đại diện Công an Hà Tĩnh tại buổi làm việc với các nam sinh. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi đầu tháng 9, do ảnh hưởng của Covid-19, ngành giáo dục Hà Tĩnh tổ chức cho các trường trên địa bàn học online. 4 nam sinh đã lấy được địa chỉ ID, mật khẩu các phần mềm học trực tuyến của một số lớp từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó đăng nhập.

Nhà chức trách cáo buộc, khi vào lớp học online, 4 em này đã đưa ra một số hình ảnh, thông tin không chuẩn mực khiến học sinh, giáo viên lo lắng.

Từ trình báo của giáo viên, Công an Hà Tĩnh xác định được những người gây ra vụ việc. Nhóm này khai xâm nhập vào các lớp học trực tuyến là để "mua vui, thể hiện cá tính của bản thân".

Từ khi cho các trường tổ chức dạy trực tuyến phòng dịch vào đầu năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận đã nhận được phản ánh có kẻ xấu xâm nhập vào phòng học, đăng tải nội dung phản cảm, phản giáo dục, quấy rối... Hiện tượng này gây tâm lý hoang mang cho cả thầy và trò, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Bộ đề nghị các Sở, trường học tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn khi dạy học trực tuyến.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 529 người dương tính nCoV. Hôm 15/9, đa số học sinh toàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng nghỉ hè và học trực tuyến để phòng dịch. Quá trình học online, nhà chức trách ghi nhận có 7 trường THCS và THPT bị người lạ xâm nhập, phá hoại lớp học.

Đức Hùng