Xác sống chặn đường trong ngoại truyện 'Train to Busan'

Trailer mới của "Peninsula" - ngoại truyện "Train to Busan" - hé lộ cảnh bầy xác đường chặn đường nhóm nhân vật.

Tác phẩm lấy bối cảnh Hàn Quốc tan hoang do dịch zombie (xác sống) sau sự kiện trong Train to Busan. Cựu quân nhân Jung Seok (Gang Dong Won đóng) mất cả gia đình trong biến cố, may mắn thoát nạn nhưng phải lưu vong ở Hong Kong. Nhận lời mời với tiền công đến 2,5 triệu USD, anh hồi hương, dẫn đầu nhóm biệt kích đột nhập Seoul trong nhiệm vụ bí mật.

Trailer Peninsula (Bán đảo) Trailer phim.

Trailer mới của phim - đăng ngày 16/6 - hé lộ nhiều cảnh các xác sống đứng kín đường, chặn xe của đội biệt kích. Họ phải điều khiển phương tiện lao đi giữa hiểm nguy xung quanh, trong khung cảnh thành phố hoang tàn. Jung Seok bị phục kích, trước khi được cô bé Jooni (Lee Ree) và gia đình của Min Jung (Lee Jung Hyun) giải cứu.

Nữ chiến binh Min Jung (Lee Jung Hyun) mang kỹ năng sinh tồn và chiến đấu thành thục. Ảnh: Lotte.

Đoạn phim cũng hé lộ về đội 631 - một đơn vị từng bảo vệ Seoul nhưng dần bất ổn tâm lý khi chính phủ Hàn Quốc sụp đổ. Thay vì tiêu diệt xác sống, họ lại bắt đồng loại để giải khuây, buộc tù nhân đánh nhau với xác sống theo kiểu "giác đấu" thời cổ đại.

Theo nhà sản xuất Kim Yeon Ho, ê-kíp không muốn phim mới gắn liền hình ảnh đoàn tàu trong Train to Busan, nên xây dựng nhiều yếu tố hành động mới. Tác phẩm của đạo diễn Yeon Sang Ho được chọn vào danh sách chính thức của LHP Cannes năm nay. Peninsula dự kiến chiếu ở Việt Nam vào tháng 7 với tên Bán đảo.

Ân Nguyễn