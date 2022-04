Xác định nghi phạm xả súng ga tàu điện ngầm New York

Cảnh sát New York xác định nghi phạm xả súng ga tàu điện ngầm khiến 29 người bị thương là Frank R. James, nam giới, da màu, 62 tuổi.

Sở cảnh sát New York cho biết đang truy tìm Frank James, người được cho đã thuê chiếc xe tải U-Haul có liên quan tới vụ xả súng và bỏ lại ở hiện trường gây án ở Brooklyn. Họ nói James đã thuê chiếc xe tại Philadelphia một ngày trước vụ xả súng.

"Chúng tôi đang tìm cách xác định xem anh ta có liên quan gì tới vụ xả súng hay không", James Essig, đại diện cảnh sát thành phố New York, cho hay, thêm rằng chìa khóa chiếc U-Haul đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án.

Ảnh nghi phạm Frank James được cảnh sát New York công bố. Ảnh: NY Post.

Cảnh sát đang truy tìm một kẻ mặc áo công trường xây dựng màu cam và đeo mặt nạ phòng độc, người đã ném lựu đạn khói trước khi xả súng vào một toa tàu điện ngầm ở Brooklyn sáng ngày 12/4 khiến ít nhất 29 người bị thương. Hiện chưa có bất kỳ ai bị bắt vì liên quan tới sự việc.

Vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm New York xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden công bố các biện pháp kiểm soát mới nhằm siết hạn chế với "súng ma", loại vũ khí được tư nhân lắp ráp và gần như không thể truy vết khi được sử dụng trong các vụ án.

Các vụ xả súng xảy ra với tần suất tương đối cao ở Mỹ, nơi súng đạn là nguyên nhân khiến khoảng 40.000 người chết mỗi năm, trong đó có cả các vụ tự tử, theo trang web của Cơ quan Thống kê Bạo lực Súng đạn.

Xả súng ở thành phố New York đã gia tăng trong năm nay. Theo thống kê của cảnh sát, New York ghi nhận 296 vụ nổ súng tính đến ngày 3/4, so với 260 vụ cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Tâm (Theo CNN, ABC7)