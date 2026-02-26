Xác định 16 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8 Champions League

Sau lượt trận vòng play-off Champions League, các ông lớn như Real, PSG và Atletico góp mặt ở vòng 1/8 cùng những Barca, Man City, Bayern, Arsenal hay Liverpool.

8 đội thắng ở vòng play-off là Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray, PSG và Real.

Trong đó, gây bất ngờ nhất là Bodo/Glimt, đội loại á quân mùa trước Inter bằng chiến thắng ở cả hai lượt trận với tổng tỷ số 5-2, để trở thành đại diện Na Uy đầu tiên trong lịch sử vào vòng 1/8 Champions League.

Cầu thủ và ban huấn luyện Bodo/Glimt mừng chiến thắng trước Inter, tại lượt về vòng play-off Champions League tối 24/2, trên sân San Siro, Milan, Italy. Ảnh: Reuters

Đội duy nhất cần đến hiệp phụ ở vòng play-off vừa qua là Galatasaray. Họ thắng Juventus 5-2 ở lượt đi rồi thua 0-3 trong 90 phút lượt về trên đất Italy tối 25/2. Ở thời gian đấu thêm, các bàn của Victor Osimhen và Baris Yilmaz giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp với tỷ số 7-5.

Atletico cũng đi tiếp với tổng tỷ số nhiều bàn thắng, khi thắng Club Brugge 4-1 ở lượt về sau khi hòa 3-3 trên đất Bỉ. Newcastle ung dung nhất, khi thắng Qarabag với tổng tỷ số 9-3, trong đó lượt đi là 6-1 trên đất Azerbaijan.

Cặp đấu kịch tính nhất là Atalanta và Dortmund. Atalanta trở thành đại diện Italy duy nhất góp mặt ở vòng 1/8, khi thắng 4-1 ở lượt về sau khi thua 0-2 ở lượt đi, trong đó những phút bù chứng kiến ba thẻ đỏ cùng bàn quyết định vé đi tiếp của Lamar Samardzic.

ĐKVĐ PSG loại đối thủ đồng hương Monaco 5-4 nhờ việc được chơi hơn người trong cả hai lượt trận, trong khi Real thắng Benfica với tổng tỷ số 3-1, phục thù thất bại 2-4 ở lượt cuối vòng bảng. Leverkusen là đội duy nhất không thủng lưới ở vòng play-off, khi hạ Olympiacos với tổng tỷ số 2-0.

Cầu thủ PSG mừng chiến thắng trước Monaco, tại lượt về vòng play-off Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp hôm 25/2. Ảnh: Reuters

Tám đội qua vòng play-off kể trên sẽ góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất, cùng tám đội hay nhất vòng bảng: gồm Arsenal (24 điểm), Bayern (21), Liverpool (18), Tottenham (17), Barca, Chelsea, Sporting và Man City (cùng 16).

Dựa trên thứ bậc ở vòng bảng và kết quả vòng play-off, Real hoặc Bodo/Glimt sẽ gặp Man City hoặc Sporting ở vòng 1/8, tương tự PSG/Newcastle đối đầu Barca/Chelsea, Atletico/Galatasaray - Liverpool/Tottenham, Atalanta/Leverkusen - Arsenal/Bayern.

Lễ bốc thăm vòng 1/8 sẽ diễn ra vào thứ Sáu 27/2. Lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 7-8/3 còn lượt về là 14-15/3.

Vy Anh