Đội bóng Na Uy loại Inter khỏi Champions League

ItalyBodo/Glimt thắng 2-1 ngay trên sân Inter ở trận lượt về vòng play-off, giành vé vào vòng 1/8 với kết quả chung cuộc 5-2.

Sau thất bại 1-3 tại Na Uy trong trận lượt đi tuần trước, Inter cần thắng lại chênh lệch ít nhất hai bàn trên sân nhà San Siro tối 24/2. Nhưng Bodo/Glimt một lần nữa gây sốc, thậm chí dẫn 2-0 trước khi để đội đương kim á quân gỡ một bàn nhờ công Alessandro Bastoni ở phút 76.

Hiệp một diễn ra với ưu thế nghiêng về Inter. Pio Esposito, Federico Dimarco và Marcus Thuram liên tục gây sức ép về phía khung thành Bodo/Glimt. Nhưng đội khách làm được điều quan trọng nhất là đứng vững trong 15 phút đầu. Sau đó, Inter buộc phải giảm cường độ khi không còn duy trì được khí thế.

Hauge (áo vàng) mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Inter 2-1 ở lượt về vòng play-off Champions League tối 24/2. Ảnh: AFP

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 58. Sau khi Manuel Akanji mất bóng và Ole Blomberg sút bật thủ môn Yann Sommer, Jens Hauge đá bồi mở tỷ số cho Bodo/Glimt.

Việc phải ghi ít nhất ba bàn buộc Inter dâng cao đội hình. Nhưng khi đội chủ nhà còn chưa kịp ghi bàn nào, Bodo/Glimt tiếp tục dội thêm một gáo nước lạnh với pha bóng đẳng cấp. Phút 72, Hauge tạt chéo từ cánh phải phá bẫy việt vị. Sau đó, Hakon Evjen băng lên đỡ một nhịp bằng chân trái, rồi sút chéo góc bằng chân phải nhân đôi cách biệt.

Evjen (áo vàng) mừng bàn nhân đôi cách biệt trận thắng Inter ở lượt về vòng play-off Champions League tối 24/2. Ảnh: AFP

Những nỗ lực còn lại chỉ đủ giúp Inter gỡ một bàn. Sau pha dứt điểm không trúng đích của đồng đội, Alessandro Bastoni đánh đầu bồi cận thành đưa bóng qua vạch vôi. Thủ môn Nikita Khaikin đẩy ra, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn gỡ cho Inter.

Thua chung cuộc 2-5 trước Bodo/Glimt ở vòng play-off là cú sốc với Inter. Gần một năm trước, họ còn tự hào với việc vào chung kết lần thứ hai trong ba mùa dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Simone Inzaghi.

Trái lại, trận lượt về vòng play-off là chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Champions League của Bodo/Glimt, sau các trận hạ Man City 3-1, Atletico 2-1 ở vòng bảng và Inter 3-1 trong trận lượt đi. Ở vòng 1/8, đội bóng Na Uy có thể gặp Sporting hoặc tái chiến Man City.

Thanh Quý