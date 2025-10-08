Xã vùng biên ngập 3 m

Sau hai ngày mưa lớn liên tục cùng lũ trên hệ thống sông Bắc Giang dâng cao, từ chiều 7/10, nhiều khu vực xã Thất Khê ngập sâu 2-3 m, giao thông bị chia cắt, một số thôn hoàn toàn cô lập.

Xã Thất Khê cách thủy điện Bắc Khê 1 hơn 10 km. Hôm qua, đập thủy điện vỡ, song chính quyền cho biết đây không phải nguyên nhân chính gây ngập mà chủ yếu do mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về.