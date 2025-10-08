Xã vùng biên ngập 3 m

Xã Thất Khê bị cô lập, nước tràn vào nhà dân 2-3 m. Video: Huy Mạnh
Sau hai ngày mưa lớn liên tục cùng lũ trên hệ thống sông Bắc Giang dâng cao, từ chiều 7/10, nhiều khu vực xã Thất Khê ngập sâu 2-3 m, giao thông bị chia cắt, một số thôn hoàn toàn cô lập.
Xã Thất Khê cách thủy điện Bắc Khê 1 hơn 10 km. Hôm qua, đập thủy điện vỡ, song chính quyền cho biết đây không phải nguyên nhân chính gây ngập mà chủ yếu do mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về.
9h ngày 8/10, trên quốc lộ 4 đoạn qua xã Thất Khê, xe tải bị ngập quá kính lái. Trước đó ba giờ, nước dâng gần tới nóc thùng xe.
Đến trưa nay, dù nước rút khoảng nửa mét, tuyến đường chính của xã vẫn ngập quá đầu người. Việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào thuyền tự chế của người dân và xuồng máy của lực lượng chức năng.
Nhiều ngôi nhà trong ngõ ngập đến tầng hai, người dân phải di chuyển lên gác hoặc vị trí cao hơn, bất lực nhìn đồ đạc chìm trong nước.
Các phương tiện thô sơ như bè tự chế, xuồng máy, thuyền sub hay thùng tôn được huy động đưa người qua vùng ngập sâu.
Đoạn quốc lộ 4 ngập sâu kéo dài hơn một km, là tuyến độc đạo nên không có đường thay thế. Người dân cố gắng di chuyển nhưng chỉ đi được vài chục mét vì phía trước có đoạn ngập hơn 2 m.
Nhà anh Phạm Văn Bảo nằm ngay mặt đường chính xã Thất Khê, cao hơn mặt đường khoảng nửa mét, nhưng sáng nay nước vẫn tràn vào sâu hơn 1,5 m. Đến trưa, khi nước bắt đầu rút, anh Bảo liên tục quét rác, lau rửa tường và dọn lại đồ đạc ngổn ngang trong nhà.
Nước dâng quá nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp di dời tài sản.
Nhiều vật dụng sinh hoạt của các gia đình trôi lềnh bềnh theo dòng nước lũ.
Nước dâng cao, một số người dân mang chài ra đánh bắt cá trên đường.
Sáng 8/10, tranh thủ trời nắng, nước rút dần, người dân bắt đầu dọn dẹp.
Xưởng sản xuất thạch đen của người dân bị đổ sập trưa 8/10 do nền nhà ngấm nước, sạt lở, mái tôn hàng trăm mét vuông gãy đổ. Thời điểm này trong xưởng có nhiều công nhân nhưng may mắn không ai bị thương.
Ngoài Thất Khê, ngập lụt còn diễn ra trên diện rộng tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Tràng Định và Quốc Việt. Toàn khu vực có gần 3.000 hộ dân bị ngập sâu từ 0,3 đến 3 m, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Tình trạng ngập úng cũng khiến 38.230 khách hàng ở Lạng Sơn mất điện và gián đoạn mạng viễn thông.
Ngọc Thành - Gia Chính - Việt An
