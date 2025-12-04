Xa Thi Mạn: 'Tôi lập xong di chúc'

Xa Thi Mạn, minh tinh Hong Kong sở hữu ít nhất 5 ngôi nhà, tổng trị giá 180 triệu HKD (23 triệu USD), lập di chúc đề phòng bất trắc.

Trên On ngày 4/12, diễn viên 50 tuổi nói sau khi cha nuôi Hứa Thiệu Hùng qua đời, cô suy nghĩ nhiều hơn về sự sống và cái chết, cảm thấy chết đi không còn là điều quá nặng nề.

Xa Thi Mạn gặp luật sư thảo luận về di chúc và hoàn tất nội dung, thủ tục, cô nói: "Tôi vất vả kiếm tiền, nếu xảy ra chuyện gì, tôi không muốn lãng phí những gì cả đời mình đã tích lũy, tài sản đó không thể để sử dụng bừa bãi. Tôi mong có thể phân chia chúng theo ý nguyện của mình".

Diễn viên Xa Thi Mạn. Ảnh: HK01

Xa Thi Mạn kể hôm đưa tài tử Hứa Thiệu Hùng về nơi an nghỉ, trò chuyện với người bên cạnh, cô nói muốn quay lại thuở 30. Lúc đó, xoay quanh cô là những điều vui vẻ, như hẹn hò, kết hôn, sinh con. Sang giai đoạn khác, cô thường phải đối diện sinh ly tử biệt. Hiện, Xa Thi Mạn học cách điều chỉnh tâm lý bản thân.

"Sinh lão bệnh tử là con đường ai cũng phải qua, dù thế nào cũng cần đi lên phía trước. Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy, tôi nên gắng làm thêm việc giúp ích được cho người khác, làm bản thân mãn nguyện", Xa Thi Mạn nói. Diễn viên chưa lập gia đình, sinh con nhưng không nuối tiếc vì điều đó, cảm thấy đã qua tuổi mơ mộng về sinh đẻ, nuôi con.

Thi Mạn vào làng giải trí năm 1997 sau khi đoạt Á hậu tại Miss Hong Kong. Cô là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000, với các phim Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Khi mới rời TVB vào năm 2016, không ít người cho rằng cô sẽ mất "bệ đỡ", không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp vì đã qua tuổi xuân sắc. Tuy nhiên, người đẹp chứng tỏ năng lực, vẫn có được chỗ đứng ở làng giải trí.

Hứa Thiệu Hùng và Xa Thi Mạn trong "Sứ đồ hành giả" Xa Thi Mạn và Hứa Thiệu Hùng trong "Sứ đồ hành giả". Video: TVB

Trang On nhận xét cô giỏi kiếm tiền, sự nghiệp phát triển tốt. Từ năm 2016, cô lập công ty để tự đàm phán công việc, tập trung ở thị trường Trung Quốc. Năm 2018, nhờ Diên Hy công lược, cô đắt show quảng cáo, sự kiện. Những năm sau đó, Thi Mạn duy trì độ nổi tiếng và sức hút, mỗi năm đều có phim gây tiếng vang. Năm 2023, cô được khán giả đánh giá tích cực với vai chính trong Nữ hoàng tin tức. Tác phẩm đánh dấu Xa Thi Mạn trở lại đóng phim cho TVB sau bảy năm rời nhà đài. Năm nay, người đẹp ra mắt Nữ hoàng tin tức phần hai.

Xa Thi Mạn dành phần lớn thu nhập để mua bất động sản. Theo St Headline, cô có ít nhất 5 ngôi nhà, tổng trị giá 180 triệu HKD (23 triệu USD).

Như Anh (theo On)