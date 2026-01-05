Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch đại thắng giải TVB

Hong KongXa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch thắng hạng mục diễn viên chính xuất sắc ở lễ trao giải thường niên của TVB.

TVB Awards Presentation 2025 diễn ra tối 4/1, tâm điểm thuộc về phim Nữ hoàng tin tức 2 với loạt giải thưởng quan trọng, bao gồm Phim được yêu thích nhất, Phim xuất sắc.

Hai diễn viên chính của tác phẩm, Huỳnh Tông Trạch và Xa Thi Mạn, đoạt các danh hiệu Nam/nữ diễn viên được yêu thích nhất và Nam/nữ diễn viên xuất sắc. Nữ hoàng tin tức 2 xoay quanh công việc, áp lực cuộc sống của những người làm lĩnh vực truyền thông.

Xa Thi Mạn, Huỳnh Tông Trạch đại thắng ở lễ trao giải TVB Xa Thi Mạn và Huỳnh Tông Trạch tạo dáng tại buổi lễ. Video: Weibo

Phát biểu khi nhận danh hiệu Thị đế, Huỳnh Tông Trạch nói: "Bây giờ đầu tôi trống rỗng", sau đó anh cảm ơn những nhà sản xuất cho bản thân cơ hội đóng phim. "TVB là nơi tôi trưởng thành, là nơi bồi đắp nên tôi, không có TVB, không có Huỳnh Tông Trạch".

Tài tử cảm ơn mẹ, tiết lộ sức khỏe của bà không tốt, anh dặn mẹ "ngoan ngoãn ở nhà xem lễ trao giải". Tài tử gây sốt trên các mạng xã hội, fanpage khi lần đầu thắng Thị đế sau 10 lần được đề cử.

Tông Trạch khóc trên sân khấu. Ảnh: TVB

Còn Xa Thi Mạn lập kỷ lục khi 4 lần thắng danh hiệu Thị hậu đài TVB. Cô nói: "Đêm nay sẽ là đêm không thể quên đối với tôi, đoạt giải hôm nay là Văn Tuệ Tâm (vai của Xa Thi Mạn trong Nữ hoàng tin tức 2), chính nhân vật đưa tôi đối thoại với khán giả, có được sự đồng cảm".

Minh tinh 51 tuổi cổ vũ diễn viên trẻ: "Lịch sử là do con người làm nên, chỉ cần không bỏ cuộc, bạn sẽ làm nên lịch sử".

Không khí lễ trao giải chùng xuống khi ban tổ chức phát video tri ân, tưởng niệm những tên tuổi gạo cội của TVB qua đời năm 2025, trong đó có nghệ sĩ Châu Thông, Hứa Thiệu Hùng, Tuyết Ni, Đường Giai, Lâm Thượng Vũ.

Diễn viên Xa Thi Mạn. Ảnh: TVB

Thi Mạn vào làng giải trí năm 1997 sau khi đoạt Á hậu tại Miss Hong Kong. Cô là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000, với các phim Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Khi mới rời TVB vào năm 2016, không ít người cho rằng cô sẽ mất "bệ đỡ", không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp vì đã qua tuổi xuân sắc. Tuy nhiên, người đẹp chứng tỏ năng lực, vẫn có được chỗ đứng ở làng giải trí. Năm 2018, nhờ Diên Hy công lược, cô đắt show quảng cáo, sự kiện. Những năm sau đó, Thi Mạn duy trì độ nổi tiếng và sức hút, mỗi năm đều có phim gây tiếng vang. Minh tinh hiện sống độc thân sau hơn 10 cuộc tình.

Huỳnh Tông Trạch sánh đôi Xa Thi Mạn trên thảm đỏ. Ảnh: TVB

Tông Trạch 46 tuổi, hoạt động giải trí 27 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm của TVB như Chuyện chàng Vượng, Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Phi hổ. Ngoài diễn xuất, Huỳnh Tông Trạch kinh doanh lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng, đầu tư sản xuất phim.

Tài tử độc thân, trên On năm 2025, anh tiết lộ không hẹn hò cô gái nào nhiều năm qua, cũng không khao khát, chờ đợi tình yêu. Theo Huỳnh Tông Trạch, việc lớn lên trong gia đình đơn thân ảnh hưởng một phần tới lựa chọn của anh. Tài tử nói: "Có thể bạn thấy tôi khô khan hay thực tế quá, nhưng trong suy nghĩ của tôi, quan trọng nhất là mẹ, công việc và bạn bè, chuyện yêu đương không cưỡng ép được".

Như Anh