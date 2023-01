Xả súng trường học Mỹ, hai học sinh thiệt mạng

Vụ xả súng tại trường bán công Starts Right Here ở bang Iowa, Mỹ, khiến hai học sinh thiệt mạng và một nhân viên trong trường bị thương.

Giới chức địa phương cho biết cảnh sát nhận được tin báo về vụ xả súng tại trường bán công Starts Right Here ở thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ, vào khoảng 13h hôm 23/1 (1h ngày 24/1 giờ Hà Nội).

Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện ba người bị thương, trong đó có hai em học sinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng "rất nguy kịch". Hai học sinh này sau đó được xác nhận đã qua đời tại bệnh viện. Nạn nhân thứ ba là một nhân viên trường học bị thương nặng và đã được phẫu thuật chiều cùng ngày.

Sĩ quan cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở trường Starts Right Here, thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ, hôm 23/1. Ảnh: AP.

Cảnh sát Des Moines cho hay đã bắt ba nghi phạm cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 3 km. "Đây chắc chắn là vụ xả súng có mục tiêu, không phải ngẫu nhiên", sĩ quan Paul Parizek nói.

Starts Right Here là trường bán công được thành lập với mục đích giúp đỡ những thanh thiếu niên có vấn đề, cần lối tiếp cận đặc biệt. Trường do rapper kiêm nhà hoạt động cộng đồng Will Keeps thành lập.

Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds, thành viên ban cố vấn trường Starts Right Here, cho biết bà "rất sốc và đau buồn" khi biết tin về vụ xả súng.

Sự việc tại trường học ở bang Iowa xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ vừa chứng kiến vụ xả súng tại câu lạc bộ khiêu vũ ở California, giết chết 10 người. Các điều tra viên xác định nghi phạm xả súng là Huu Can Tran, 72 tuổi, song chưa rõ mục đích của người này.

Ngọc Ánh (Theo AP)