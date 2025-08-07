Xả súng tại căn cứ quân sự Mỹ

Một quân nhân nổ súng khiến 5 đồng đội bị thương tại căn cứ quân sự ở bang miền nam Georgia, Mỹ trước khi bị khống chế.

Một vụ xả súng xảy ra tại căn cứ Stewart của lục quân Mỹ ở bang miền nam Georgia vào ngày 6/8, khiến cơ sở này bị phong tỏa. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai để ứng phó.

Nghi phạm là một quân nhân và người này bị bắt vào lúc 11h35, gần 40 phút sau khi lệnh phong tỏa được áp đặt.

"Khi chứng kiến vụ xả súng, các binh sĩ ở hiện trường đã không do dự mà lập tức lao vào khống chế quân nhân trên, giúp lực lượng hành pháp có thể bắt người này", chuẩn tướng John Lubas, chỉ huy đơn vị đóng tại căn cứ, cho hay.

Cổng vào căn cứ Stewart tại bang Georgia hôm 6/8. Ảnh: AP

Sự việc khiến 5 quân nhân bị thương, tất cả đều trong tình trạng ổn định và dự kiến hồi phục. Nghi phạm được xác định là trung sĩ Quornelius Radford, song chưa rõ động cơ.

Chuẩn tướng Lubas nói Radford được cho là đã sử dụng súng ngắn cá nhân thay vì vũ khí quân sự trong vụ xả súng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi sự việc là "hành động tàn bạo", thêm rằng cơ quan điều tra hình sự của lục quân Mỹ sẽ đảm bảo thủ phạm "bị truy tố ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi đây là vụ xả súng "hèn nhát", đồng thời cam kết "công lý sẽ nhanh chóng được thực thi đối với thủ phạm và bất kỳ ai khác bị phát hiện có liên quan".

Căn cứ Stewart nằm cách thành phố Savannah ở bang Georgia khoảng 50 km về phía tây nam, được xây dựng vào tháng 1/1941. Cơ sở là địa điểm huấn luyện, triển khai các đơn vị chính quy và dự bị của lục quân Mỹ, đồng thời là nơi đóng quân của Sư đoàn Bộ binh số 3. Tổng cộng có hơn 25.000 người đang làm việc tại căn cứ này và sân bay lục quân Hunter gần đó.

Xả súng, trong đó một số vụ có liên quan đến khủng bố, đôi khi xảy ra tại các cơ sở quân sự ở Mỹ, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực súng đạn.

Vị trí căn cứ Stewart. Đồ họa: CNN

Năm 2019, một thủy thủ Mỹ nổ súng sát hại hai người và làm bị thương một người tại Xưởng đóng tàu Hải quân Trân Châu Cảng ở Hawaii. Một học viên quân sự người Arab Saudi cùng năm bắn chết ba người tại căn cứ không quân hải quân Pensacola ở bang Florida.

Theo Gun Violence Archive (GVA), tổ chức phi lợi nhuận chuyên lưu trữ hồ sơ về các vụ bạo lực súng đạn, đã có khoảng 260 vụ xả súng xảy ra ở Mỹ trong năm nay.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN)