Wuling Hongguang Mini EV: xoay trở linh hoạt, không nên chạy nhanh

Kích thước nhỏ gọn của mẫu xe điện giúp xoay trở dễ dàng trong không gian hẹp, nhưng vô-lăng có độ chính xác thấp.

Đánh giá nhanh được thực hiện sau khi các phóng viên lái Wuling Hongguang Mini EV qua các bài thử tăng tốc, phanh, cân bằng và đường nội khu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) và Sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM), thời gian khoảng 15 phút.

Mini EV trong bài thử nghiệm cân bằng. Ảnh: Lương Dũng

Ưu điểm:

- Kích thước nhỏ nên xoay trở trong không gian hẹp rất tốt. Chiều rộng 1.493 mm của xe chỉ gấp đôi chiều rộng một chiếc Honda Sh (793 mm). Với khả năng này, những ngõ nhỏ trước đây vốn không dành cho ôtô, có thể Wuling Hongguang Mini EV vẫn đi lọt.

- Vô-lăng nhẹ nên dễ đánh lái. Ngay cả với phụ nữ, việc chỉ sử dụng một tay để vần vô-lăng là khá dễ dàng.

- Đầu xe ngắn cung cấp cho tài xế tầm nhìn thoáng đãng, hạn chế điểm mù cột A, thứ vốn là điểm yếu của những người mới lái.

- Phanh khá tốt. Ở tốc độ khoảng 30-40 km/h, nếu phanh "chết", xe dừng lại khá vững.

- Tăng tốc nhẹ nhàng, phù hợp với những người thích di chuyển từ tốn như phụ nữ, người cao tuổi.

- Không gian cho ghế trước khá thoải mái cho từng người. Ghế sau gập 50/50, cũng đủ cho 2 người lớn.

Hạn chế:

- Vô-lăng nhẹ nhưng độ chính xác thấp, xoay nhanh có thể tuột tay. Tỷ số truyền hệ thống lái khá cao, nên sẽ cần xoay nhiều vòng hơn để đạt được góc lấy lái mong muốn, nếu so với các mẫu xe cỡ A.

- Thân xe ngắn, bánh xe nhỏ nên khi đánh lái nhiều ở tốc độ tầm trung khoảng 50 km/h trở lên, thân xe cho cảm giác hơi chao, chưa đủ vững. Khi ngồi ở băng sau, cảm giác này càng rõ ràng hơn.

- Bởi môtơ điện công suất thấp, phản ứng ga không đủ nhạy nên khả năng vượt khi cần sẽ không đủ, thậm chí còn chậm hơn đôi chút so với những mẫu xe ga như Honda Vision. Tài xế sẽ cần chủ động gia tốc.

- Cấu hình 4 chỗ nhưng chiều dài hạn chế, xe chỉ có hai cửa nên cánh cửa lại khá dài, đồng nghĩa với việc cột B bị đẩy về sau. Do đó, người ngồi trước phải xoay cả người lại, với tay mới có thể kéo dây an toàn. Bên cạnh đó, việc ra vào hàng ghế sau cũng sẽ khó khăn hơn so với xe 4 cửa.

- Không phù hợp mang theo nhiều hành lý nếu di chuyển 4 người. Bởi khi ấy, xe không còn không gian cốp. Nếu muốn chứa đồ, cần hạ ghế sau.

- Bản tiêu chuẩn LV1 không có túi khí.

Phần đánh giá nhanh tập trung vào vận hành, những ưu, nhược điểm khác về mọi khía cạnh của chiếc xe sẽ được giới thiệu trong những bài viết tiếp theo.

Thành Đức