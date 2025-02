Won Bin dự tang lễ Kim Sae Ron

Hàn QuốcDiễn viên Won Bin cùng các đồng nghiệp tiễn biệt Kim Sae Ron - nghệ sĩ qua đời ở tuổi 25.

Theo News1, lễ viếng Sae Ron diễn ra tại Nhà tang lễ bệnh viện Asan, Seoul, ngày 17/2. Won Bin và những người từng làm việc với Sae Ron như Han So Hee, Kim Bo Ra đến chia buồn với gia đình cô. Các nghệ sĩ như Ma Dong Seok, Gong Myung gửi vòng hoa viếng.

Won Bin và Kim Sae Ron quảng bá phim năm 2010. Ảnh: News1

Nhiều khán giả cho biết đau lòng khi biết Won Bin có mặt ở nhà tang lễ. Anh và Kim Sae Ron đóng chung The Man from Nowhere - phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2010. Bấy giờ, Sae Ron 10 tuổi, tỏa sáng khi vào vai cô bé có mẹ nghiện ngập. Sau tác phẩm này, Won Bin chưa ra mắt phim mới, 15 năm qua, anh hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Ngày 17/2, phía cảnh sát nhận định Kim Sae Ron "lựa chọn cực đoan", xử lý sự việc theo hướng vụ tự tử, tuy nhiên cơ quan chức năng không phát hiện di thư. Theo ý nguyện của gia đình, cảnh sát không công khai kết luận khám nghiệm tử thi.

Diễn viên Kim Sae Ron. Ảnh: News1

Cha của Kim Sae Ron lo tang lễ con gái, trước khi mất, cô là trụ cột kinh tế trong gia đình, diễn viên có hai em gái.

Nghệ sĩ được phát hiện tử vong tại nhà riêng hôm 16/2, những năm cuối đời, Kim Sae Ron gặp nhiều khó khăn trong công việc. Năm 2022, cô vướng bê bối lái xe khi say rượu và có ý định bỏ trốn sau khi gây tai nạn, khiến sự việc thêm trầm trọng. Scandal khiến Sae Ron mất hợp đồng quảng cáo và phim ảnh, phải bồi thường cho các thương hiệu, bị đài truyền hình cấm sóng.

Đỉnh cao sự nghiệp Kim Sae Ron là giai đoạn cô ở tuổi thiếu niên, với loạt phim như A Girl at My Door, The Neighbor, Barbie, Một cuộc sống mới, Con đường tuyết, Thiếu nữ phù thủy quyết đấu, Băng trộm siêu đẳng.

Kim Sae Ron trong phim 'The man from nowhere' Kim Sae Ron và Won Bin trong phim "The Man from Nowhere". Video: CJ Entertainment

Như Anh