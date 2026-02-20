Wolves mỉa mai Arsenal câu giờ rồi rơi điểm

AnhViệc đánh rơi chiến thắng phút bù trước bét bảng Wolverhampton ở trận sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh biến Arsenal thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội.

Ngày 19/2, Wolverhampton đăng một video TikTok dài 81 giây, tổng hợp các tình huống mà họ cho rằng Arsenal đã câu giờ trong trận hòa 2-2 tại Molineux. Video mở đầu bằng cảnh Gabriel Martinelli giơ tay thể hiện tỷ số 2-1 về phía khán đài chủ nhà. Phụ đề ghi "tự tin quá nhỉ".

Phần tiếp theo là loạt pha quay chậm cho thấy cầu thủ Arsenal nằm sân hoặc kéo dài thời gian trong các tình huống cố định. Trong đó, trung vệ Santiago Bueno phải chạy đi nhặt bóng rồi đặt vào điểm đá phạt góc cho đội khách. Tuy nhiên, các học trò của Mikel Arteta đùn đẩy nhau, không ai ra đá phạt góc. "Tìm người đá phạt góc chắc phải khó khăn lắm", lời bình viết.

Trung vệ William Saliba (trái) và tiền đạo Gabriel Jesus thất vọng sau khi Arsenal hòa Wolverhampton trên sân Molineux, thành phố Wolverhampton, hạt Tây Midlands, Vương quốc Anh, trận sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh tối 18/2/2026. Ảnh: AP

Có khoảnh khắc trung vệ Gabriel Magalhaes nằm sân một lúc, kèm lời bình "chắc hẳn anh ấy đau lắm". Sau khi trung vệ Brazil đứng dậy, Wolves bình luận: "Ồ, anh ấy ổn mà".

Video khép lại bằng bàn gỡ hòa phút 94 của Tom Edozie, sau khi Gabriel và thủ thành David Raya phá bóng không hiểu ý nhau. Cú sút của tiền vệ 19 tuổi đưa bóng đập vào Riccardo Calafiori trước khi bay vào lưới, cùng màn ăn mừng của cầu thủ và CĐV Wolves. Video còn có biểu tượng cảm xúc cười che miệng.

Bài đăng của Wolves có chú thích "cách quản lý trận đấu", theo nghĩa châm biếm. Họ ngụ ý Arsenal tưởng có thể kéo dài thời gian bằng cách làm chậm nhịp độ, nhưng cuối cùng không bảo toàn được ba điểm.

Chỉ sau bốn tiếng, video của Wolves thu hút hàng triệu lượt xem, hơn 270.000 lượt Like. Nhiều người bình luận chế giễu Arsenal, đồng thời khen ngợi chủ nhà vì video này.

Trong trận tối 18/2, Arsenal khởi đầu thuận lợi trước đối thủ chót bảng. Bukayo Saka mở tỷ số ngay phút thứ 5, trước khi Piero Hincapie nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Tuy nhiên, việc lùi sâu khiến họ trả giá. Wolves rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của Bueno ở phút 61, trước khi Calafiori đá phản lưới nhà.

Căng thẳng còn xuất hiện ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Paul Tierney. Tiền đạo Gabriel Jesus đẩy mạnh Yerson Mosquera ngã, kéo theo sự can thiệp của nhiều cầu thủ hai bên.

Arsenal vẫn dẫn đầu bảng, hơn Man City năm điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Hai đội còn một cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Etihad ngày 18/4.

Hoàng An tổng hợp