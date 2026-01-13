Wirtz giúp Liverpool đi tiếp ở Cup FA

AnhTiền vệ 170 triệu USD Florian Wirtz vào sân từ ghế dự bị, góp một bàn và một kiến tạo giúp Liverpool hạ đội khách Barnsley 4-1 ở vòng ba Cup FA.

Trên sân Anfield tối 12/1, dù tỷ số cuối cùng khá cách biệt, thầy trò Arne Slot đã phải trải qua không ít thời điểm chao đảo trước đối thủ đến từ giải hạng Ba Anh (League One) - Barnsley, đội bóng nhập cuộc với tinh thần quả cảm và không hề e ngại.

Barnsley khởi đầu đầy tự tin và suýt tạo nên cú sốc ngay ở giây thứ 29. Adam Phillips treo bóng chuẩn xác từ cánh phải, để Davis Keillor-Dunn bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của đội khách. Ít phút sau, Nathanael Ogbeta tiếp tục khiến khán giả Anfield thót tim với cú dứt điểm chệch khung thành.

Dominik Szoboszlai mừng bàn mở tỷ số trong trận Liverpool thắng Barnsley 4-1 ở vòng ba Cup FA trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 12/1/2026. Ảnh: AFP

Sau quãng đầu bị ép sân, Liverpool dần lấy lại thế trận và khai thông bế tắc bằng khoảnh khắc lóe sáng quen thuộc của Dominik Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary có khoảng trống bên cánh trái và tung cú sút xa từ cự ly gần 30 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Murphy Cooper. Trong ba mùa gần nhất, Szoboszlai đã ghi tám bàn từ ngoài vòng cấm - nhiều gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khác trong cùng giai đoạn.

Bàn mở tỷ số giúp Liverpool trút bỏ áp lực và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần còn lại của hiệp một. Phút 36, Jeremie Frimpong đi bóng từ cánh phải, cắt vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chân trái uy lực đưa bóng tung nóc lưới đội khách, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Adam Phillips ghi bàn cho Barnsley sau một sai lầm của Dominik Szoboszlai. Ảnh: Reuters

Tưởng như Liverpool sẽ có một buổi tối nhẹ nhàng, thì kịch tính bất ngờ xuất hiện ngay trước giờ nghỉ. Phút 40, Szoboszlai xử lý quá tự tin trong vòng cấm đội nhà khi cố gắng đánh gót về cho thủ môn Giorgi Mamardashvili. Pha chạm bóng lỗi vô tình trở thành đường kiến tạo để Adam Phillips băng vào dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho Barnsley.

Bước sang hiệp hai, đội khách tiếp tục chơi đầy nỗ lực và không buông xuôi. Thủ môn Murphy Cooper có pha cứu thua xuất sắc trước cú vô-lê cận thành của Virgil van Dijk. Barnsley cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi trọng tài từ chối một quả phạt đền sau tình huống va chạm giữa Reyes Cleary và Szoboszlai trong vòng cấm Liverpool.

Trong bối cảnh thế trận tiềm ẩn nhiều rủi ro, HLV Arne Slot quyết định tung Florian Wirtz và Hugo Ekitike vào sân, và bộ đôi tân binh đình đám này nhanh chóng tạo ra dấu ấn.

Florian Wirtz chia vui với Hugo Ekitike. Ảnh: Shutterstock

Phút 84, Ekitike xử lý ngẫu hứng bằng pha đánh gót tinh tế để Wirtz nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi cứa lòng kỹ thuật về góc xa, nâng tỷ số lên 3-1 và dập tắt hoàn toàn hy vọng lật ngược thế cờ của Barnsley. Đến phút bù giờ, Wirtz "đáp lễ" bằng pha thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền ngang dọn cỗ để Ekitike đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 4-1 cho Liverpool.

Ở vòng bốn FA Cup diễn ra vào tháng Hai, Liverpool sẽ tiếp đón Brighton - đội bóng vừa gây bất ngờ khi loại Man Utd với chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford.

Hồng Duy