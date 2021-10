Will Smith: 'Wild Wild West là phim dở nhất của tôi'

Tài tử Will Smith cho biết hối hận vì từ chối đóng "Ma Trận" để nhận vai chính trong phim hài "Wild Wild West".

Trong cuộc phỏng vấn với GQ đăng tải hôm 1/10, Smith nói về vai diễn hay nhất và tệ nhất trong sự nghiệp: "Tôi nghĩ Men in Black và Pursuit of Happyness đồng giải hay nhất. Chúng là những phim tiệm cận hoàn hảo, bởi những lý do khác nhau. Với phim dở nhất, Wild Wild West luôn khiến tôi khó chịu. Tôi không thích nhìn bản thân trong chiếc quần chăn bò".

Will Smith (phải) và Kevin Kline trong "Wild Wild West". Ảnh: Warner Bros

Trong Wild Wild West (1999), Smith và Kevin Kline đóng hai mật vụ luôn ghét nhau nhưng phải hợp tác trong nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Mỹ tại miền Tây. Tác phẩm cũng quy tụ nhiều ngôi sao như Kenneth Branagh, Salma Hayek. Phim thu 222,1 triệu USD toàn cầu nhưng vẫn lỗ vì chi phí sản xuất lên đến 170 triệu USD. Đa phần giới phê bình đánh giá tiêu cực, chỉ đạt điểm trung bình 17% trên trang Rotten Tomatoes.

Will Smith cũng cho biết hối hận vì lúc đó chọn Wild Wild West thay vì The Matrix. Ê-kíp sản xuất sau đó mời Keanu Reeves đóng Neo và trở thành hiện tượng phòng vé. Theo People, Smith từng nói về điều này trong một bài phỏng vấn năm 2019: "Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ tự mắng bản thân vì quyết định đó". Tuy nhiên, diễn viên cho biết rất ấn tượng với màn thể hiện của Keanu Reeves và Laurence Fishburne. "Nếu nhận lời, tôi có lẽ đã phá hỏng bộ phim. Các fan của The Matrix có lẽ nên biết ơn tôi vì quyết định đó", Smith bổ sung.

Trailer Wild Wild West Trailer "Wild Wild West". Video: Warner Bros

Will Smith sinh năm 1968, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh từng năm lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng và hai lần đề cử Oscar. Theo Forbes, Smith là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy.

Đạt Phan (theo GQ, People)