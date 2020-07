Will Smith không muốn nhắc việc vợ ngoại tình

Will Smith nói sẽ chặn người hâm mộ trên mạng xã hội vì trêu chọc việc vợ anh - Jada Pinkett - từng có người thứ ba.

Ngày 22/7, Will Smith chia sẻ đoạn video tập nhảy dây trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người bình luận trêu anh về việc bị vợ ngoại tình. Tài tử đáp trả: "Haha! Tôi thừa nhận là bình luận này hài hước đấy! Tôi chắc chắn sẽ chặn bạn trên mạng xã hội. Nhưng câu đùa đó khá vui đấy".

Một người khác ví việc Will Smith nhảy dây với việc vợ Jada Pinkett "nhảy" vào mối tình mới ngay khi hai người trục trặc và được hơn 1.400 lượt thích cùng hàng trăm bình luận hưởng ứng. Will Smith không phản hồi bình luận.

Jada Pinkett (trái) thừa nhận từng yêu người thứ ba hôm 10/7. Ảnh: Facebook.

Đầu tháng 7, rapper August Alsina bất ngờ tiết lộ từng hẹn hò Jada Pinkett một thời gian ngắn trong lúc hai vợ chồng cô trục trặc. Nam ca sĩ khẳng định được Will Smith ủng hộ mối quan hệ.

Ngày 10/7, Will Smith tổ chức chương trình Red Table Talk trên Facebook công khai chất vấn vợ về các phát biểu của Alsina. Jada Pinkett thừa nhận đó là sự thật. Tuy nhiên, cô đính chính Will Smith không "ủng hộ" hai người hẹn hò. "Chúng ta lúc đó chia tay. Sau đó, em vướng vào mối quan hệ phức tạp với August Alsina. Em đã rất đau khổ. Em nghĩ Alsina nói mối quan hệ được anh ủng hộ vì lúc đó chúng ta đang chia tay. Cậu ta muốn nói rõ rằng không phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta", Pinkett nói với chồng.

Nữ diễn viên cũng cho biết không gặp lại Alsina nhiều năm qua, sau khi hàn gắn tình cảm với chồng.

Will Smith khi nghe vợ thừa nhận từng hẹn hò August Alsina. Ảnh: Facebook.

Sau chương trình, gia đình Will Smith thường xuyên bị nhiều người trêu chọc vì vợ có người khác. Họ thường lấy hình ảnh buồn bã của Will khi nghe vợ xác nhận tin có người thứ ba để chế ảnh. Trong quá khứ, Will Smith thường bày tỏ tình yêu với vợ và gia đình trên mạng xã hội. Nhiều người lấy lại những bài viết đó để mỉa mai nam diễn viên.

Will Smith và Jada Pinkett cưới năm 1997, có hai con. Khoảng bốn năm trước, hai người từng trục trặc tình cảm và nói tìm mọi cách để thoát khỏi nhau. Tuy nhiên, họ nhận ra không thể sống thiếu nửa kia và tái hợp. Pinkett cho biết tình yêu của cô và Smith hiện ở mức "vô điều kiện".

Đạt Phan (theo Fox News)