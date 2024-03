Will Smith tái xuất

Will Smith trở lại màn ảnh với phim "Bad Boys 4", sau scandal đánh Chris Rock ở Oscar 2022.

Trailer 'Bad Boys 4' Trailer "Bad Boys: Ride or Die" (Bad Boys 4). Phim dự kiến khởi chiếu trong nước ngày 7/6. Video: Sony Pictures Vietnam

Bad Boys 4 tiếp nối câu chuyện của phần ba Bad Boys for Life (2020), sau khi thanh tra Mike Lowrey (Will Smith đóng) nhận ra phản diện Armando (Jacob Scipio) là người con thất lạc của mình. Trong trailer ra mắt hôm 27/3, đội trưởng Conrad Howard (Joe Pantoliano) bị vu khống hợp tác với các băng đảng ma túy suốt nhiều năm qua. Hai cảnh sát Mike Lowrey và Marcus Burnett (Martin Lawrence) buộc phải giải oan cho Howard, đồng thời đối đầu với tên trùm bí ẩn do Eric Dane thủ vai.

Trong quá trình tìm sự thật, Lowrey và Burnett đối mặt nhiều tình huống nguy hiểm, cùng những sự việc dở khóc dở cười. Theo Collider, trailer vẫn mang tinh thần của các phần phim trước, có nhiều miếng hài và lời thoại khiến người xem bật cười. Bên cạnh đó, tác phẩm còn lồng ghép pha hành động mạo hiểm như đấu súng, rượt đuổi đường phố, chiến đấu trên phi cơ.

Tạo hình Will Smith trong phim "Bad Boys 4". Ảnh: Instagram Will Smith

Tác phẩm do Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn. Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc như Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig và Paola Nunez, phim đánh dấu sự góp mặt của Tasha Smith trong vai Theresa Burnett, vợ Marcus. Trong ba phần trước, nhân vật này do Theresa Randle đảm nhiệm.

Bad Boys ra mắt lần đầu năm 1995, thu về 141 triệu USD toàn thế giới. Hai phần tiếp theo công chiếu năm 2003 và 2020, trong đó Bad Boys for Life (2020) thu về gần 430 triệu USD, cao hơn gần năm lần kinh phí sản xuất. Theo Box Office Mojo, series thu 840 triệu USD toàn cầu.

Will Smith (trái) và Martin Lawrence trên phim trường phần bốn "Bad Boys" hồi tháng 6/2023. Ảnh: Backgrid

Trước đó, sự việc Smith tát Chris Rock ở Oscar 2022 ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của tài tử, khiến hai tác phẩm anh tham gia - Bad Boys 4 và Fast and Loose bị hoãn. Các giám đốc điều hành hãng phim do dự để tiếp tục hợp tác với tài tử, chờ động thái của các công ty khác. Một tháng trước sự cố, Netflix chuẩn bị ghi hình Fast and Loose nhưng phải tạm dừng. Các nguồn tin nói Netflix chỉ tiếp tục thực hiện sau khi Sony "bật đèn xanh" cho Bad Boys 4. Theo People, Smith nhận 25 triệu USD khi góp mặt trong phần bốn.

Will Smith, 56 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar hồi cuối tháng 3/2022. Video: AMPAS

Sau ồn ào ở Oscar 2022, tài tử hiện rút khỏi Viện Hàn lâm. Ban tổ chức Oscar cấm diễn viên không được dự lễ trao giải trong 10 năm. Tuy nhiên, Smith vẫn có cơ hội nhận đề cử và thắng cuộc nếu có dự án đủ tiêu chuẩn. Về mối quan hệ với Chris Rock, Smith cố gắng làm lành nhưng chưa thành công. Smith xin lỗi danh hài và gia đình anh trên mạng xã hội, Chris Rock từ chối tố cáo tài tử tội hành hung. Sau sự cố, diễn viên và danh hài đều điều trị tinh thần.

Quế Chi (theo Variety)