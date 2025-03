Will Smith tái hiện điệu nhảy 'The Fresh Prince of Bel-Air'

Tài tử Will Smith và bạn diễn Tatyana Ali nhảy lại điệu vũ nổi tiếng trong sitcom "The Fresh Prince of Bel-Air".

Trên TikTok ngày 14/3, Will Smith đăng video với nền nhạc Anxiety của rapper Doechii, kèm chú thích: "Đợi 35 năm để bài nhảy này thành xu hướng". Tatyana Ali đeo tai nghe, di chuyển theo giai điệu mà không biết Will Smith đứng nhìn từ sau và bắt chước cô. Doechii xuất hiện ở phần cuối.

Theo Entertainment Weekly, đây là một trong những phân cảnh đáng nhớ của sitcom ăn khách những năm 1990 - The Fresh Prince of Bel-Air. Smith thủ vai chính cùng tên anh, còn Tatyana đóng em họ của tài tử - Ashley Banks.

Will Smith tái hiện điệu nhảy trong 'The Fresh Prince of Bel-Air' Will Smith, 57 tuổi, Tatyana Ali, 46 tuổi, và Doechii, 26 tuổi, tái hiện vũ đạo đeo tai nghe. Video: TikTok Will Smith

Hiện video đạt hơn 65 triệu lượt xem trên TikTok và Instagram, có hàng chục nghìn bình luận. Người hâm mộ nói thấy hoài niệm, hạnh phúc khi được gặp lại các nhân vật yêu thích. Một số tài khoản bày tỏ thích thú vì vũ đạo này phổ biến khắp các nền tảng gần đây cùng Anxiety.

Doechii ra mắt ca khúc ngày 5/3, đến nay có hơn 750.000 video trên TikTok dùng bản nhạc này. Phần lớn là các nội dung diễn lại phân cảnh trong The Fresh Prince of Bel-Air. Ca sĩ Demi Lovato cũng từng cover điệu nhảy, thu hút hơn 15 triệu lượt xem. Hôm 6/3, Will Smith đăng lại cảnh quay cũ và chèn bài hát, có hơn 100 triệu lượt xem.

Will Smith và Tatyana Ali trong cảnh quay cũ The Fresh Prince of Belt-Air Màn trình diễn của Will Smith và Tatyana Ali trong sitcom trên nền nhạc "Anxiety". Video: TikTok Will Smith

Will Smith, 57 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Năm 2024, anh tái xuất màn ảnh bằng dự án Bad Boys 4 sau scandal tát đồng nghiệp Chris Rock tại Oscar 2022. Ngoài diễn xuất, anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy. Will Smith dự kiến phát hành album mới - Based on a True Story - vào ngày 28/3.

The Fresh Prince Belt-Air (1990 - 1996) là sitcom dài sáu mùa. Phim xoay quanh chàng trai nghèo, thông minh tên Will Smith ở Philadelphia, bị mẹ gửi đến sống tại nhà họ hàng tại biệt thự Belt-Air. Theo IMDb, bộ phim mang đến danh tiếng cho diễn viên Will Smith, mở ra nhiều cơ hội cho anh. Sau khi series kết thúc, Smith chuyển hướng đóng phim điện ảnh, thủ nhiều vai chính trong loạt phim bom tấn.

Phương Thảo (theo Entertainment Weekly, Today)