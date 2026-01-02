Will Smith bị kiện

MỹMột nghệ sĩ violin cho rằng bị Will Smith sa thải để trả thù vì dám tố cáo tài tử quấy rối tình dục mình.

Theo People, nghệ sĩ Brian King Joseph, 34 tuổi, đệ đơn lên Tòa Thượng thẩm California hôm 30/12/2025. Trong đơn, Joseph tố cáo Will Smith, 58 tuổi, "cố tình tạo mối quan hệ thân mật" với anh vì mục đích lạm dụng tình dục sau này. Sự việc xảy ra khi Joseph tham gia chuyến lưu diễn Based on a True Story: 2025 Tour của Smith vào mùa xuân năm ngoái. Joseph cũng kiện công ty Treyball Studios Management của tài tử sa thải anh trái phép vì đã báo cáo một vụ quấy rối tình dục.

Chân dung tài tử Will Smith. Ảnh: Billboard

Theo đơn, Will Smith thuê Brian King Joseph chơi nhạc cho chuyến lưu diễn ở San Diego tháng 11/2024. Sau đó, tài tử tiếp tục mời Joseph tham gia chuỗi concert trong năm 2025 để quảng bá album mới của anh. Khi mối quan hệ của họ thân thiết hơn, Smith từng nói với Joseph rằng "cả hai có sự gắn kết đặc biệt mà anh chưa từng có với ai", cùng nhiều lời lẽ tương tự khác.

Khi Will Smith tổ chức hòa nhạc ở Las Vegas vào tháng 3/2025, ban tổ chức đặt phòng khách sạn địa phương cho ban nhạc và tất cả thành viên trong đoàn. Brian King Joseph cho biết mất túi xách có chứa chìa khóa phòng vài giờ trước khi ban quản lý tour tìm thấy và trả lại.

Brian King Joseph biểu diễn tại một sự kiện hồi tháng 11/2025. Ảnh: Instagram/ Brian King Joseph

Tối hôm ấy, Joseph phát hiện ai đó đột nhập vào phòng anh trái phép, để lại vài món đồ gồm khăn ướt, lọ thuốc HIV có tên người khác, một chai bia, một ba lô màu đỏ, chiếc khuyên tai, giấy tờ xuất viện của người mà Joseph không quen biết. Anh còn nhận một mẩu giấy viết tay ghi: "Brian, tôi sẽ trở lại không muộn hơn 5h30, chỉ có hai chúng ta với nhau", kèm hình vẽ trái tim và chữ ký "Stone F".

Brian King Joseph cho biết nội dung thư khiến anh sợ "một kẻ lạ mặt sẽ sớm quay lại phòng để thực hiện các hành vi quan hệ tình dục" với mình. Anh không biết chính xác người để lại lời nhắn, nhưng khẳng định chỉ thành viên thuộc đội ngũ tour có thể vào phòng. Sau khi sự việc xảy ra, Joseph thông báo nhân viên an ninh khách sạn và đại diện của Smith, đồng thời báo cáo vấn đề với cảnh sát. Vài ngày sau, một nhân viên trong êkíp của Smith xúc phạm anh, cho biết anh sẽ bị đuổi việc. Người này còn ám chỉ Joseph dựng chuyện.

Cũng theo đơn kiện, vụ quấy rối khiến Joseph đau khổ về mặt tinh thần, tổn thất tài chính, danh tiếng và nhiều thiệt hại khác. Anh còn bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) và các bệnh tâm thần khác sau khi bị sa thải. Về mức bồi thường, anh để bồi thẩm đoàn quyết định.

Hiện đại diện Will Smith chưa phản hồi vấn đề trên với các trang báo quốc tế.

Video Will Smith dùng AI tạo hình đám đông Trailer quảng bá tour "Based on a True Story" của Will Smith hồi tháng 8/2025. Video: YouTube/ Will Smith

Will Smith sinh năm 1968, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Tài tử bị cấm tham dự Oscar trong 10 năm tới sau vụ tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải năm 2022. Ngoài diễn xuất, nghệ sĩ là rapper, giành bốn giải Grammy.

Brian King Joseph sinh năm 1992, là người gốc Washington D.C. Anh từng tham gia cuộc thi Ameria's Got Talent mùa 13 năm 2018, lọt vào top 3 chung kết. Hiện Instagram của anh có hơn 100.000 theo dõi, thường xuyên đăng tải các tiết mục trình diễn violin.

Phương Thảo (theo Variety, People)