Wikipedia chặn nội dung do cộng tác viên cung cấp nếu được tạo bằng AI, đồng thời xây dựng đội ngũ con người để kiểm soát vấn đề.

Theo Wikimedia Foundation, tổ chức phi lợi nhuận điều hành Wikipedia, nhóm tình nguyện viên cốt lõi của website đã thông qua việc cấm tình nguyện viên sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT cung cấp nội dung với lý do lo ngại về độ chính xác, nguồn thông tin và độ tin cậy.

Thông báo nhấn mạnh, nội dung dạng này vi phạm nguyên tắc cốt lõi của trang, gồm tiêu chuẩn về khả năng kiểm chứng và tính trung lập, vì chatbot dễ mắc tình trạng "ảo giác". Các tình nguyện viên vẫn có thể dùng AI nhưng hạn chế, chỉ cho mục đích chuyển ngữ hoặc chỉnh sửa nhỏ, nhưng cần kiểm tra mọi thay đổi để đảm bảo chính xác.

Với trường hợp nghi ngờ, biên tập viên và đội ngũ kiểm duyệt sẽ xem xét. Họ có thể phản biện, sửa hoặc xóa nội dung gây tranh cãi.

Logo Wikipedia thiết kế theo dạng 3D. Ảnh: The Verge

Việc Wikipedia cấm nội dung AI đã được tính đến từ năm trước. Nói với NPR, Ilyas Lebleu, một biên tập viên tình nguyện của Wikipedia tại Pháp, cho biết đội ngũ bắt đầu nhận thấy rất nhiều bài đăng "không phù hợp với phong cách thường thấy trên Wikipedia", đồng thời số bài do AI tạo ra tăng cao khiến biên tập viên khó quản lý.

Tháng 10/2025, nhà đồng sáng lập Wikipedia Jimmy Wales chỉ trích mô hình AI "không đáng tin cậy", gọi đây là một "mớ hỗn độn", theo BBC. Ông cảnh báo công nghệ này "chưa sẵn sàng thay thế biên tập viên con người".

Wikipedia hiện đối mặt tình trạng giảm truy cập do người dùng tìm kiếm qua AI. Dữ liệu công bố tháng 10/2025 của Wikimedia Foundation cho thấy ChatGPT đã vượt Wikipedia về số lượt truy cập hàng tháng. Lượng truy cập năm 2025 cũng giảm 8% so với 2024.

Theo Marshall Miller, Giám đốc sản phẩm cấp cao của Wikimedia Foundation, lưu lượng của Wikipedia đi xuống không bất ngờ khi các công cụ tìm kiếm đang sử dụng AI ngày càng nhiều để hiển thị câu trả lời trực tiếp trên trang kết quả thay vì dẫn link đến nguồn bên ngoài như Wikipedia. Người trẻ cũng chuyển sang nền tảng như YouTube hay TikTok để tìm thông tin.

Ông cho biết, Wikimedia hoan nghênh "những cách thức mới để mọi người tiếp cận kiến thức", tin rằng điều này không làm giảm vai trò của Wikipedia, vì kiến thức từ bách khoa toàn thư trực tuyến vẫn đến được với mọi người ngay cả khi không trực tiếp vào trang web. Wikipedia thậm chí cũng thử nghiệm tính năng tóm tắt AI, nhưng đã dừng sau khi các biên tập viên phàn nàn.

Bảo Lâm (theo NYPost, NPR)