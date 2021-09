WHO xin lỗi về bê bối tình dục ở Congo

Tổng giám đốc WHO Tedros xin lỗi sau khi nhân viên của tổ chức bị cáo buộc lạm dụng tình dục khi được triển khai chống dịch Ebola ở Congo.

"Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm thay vì biện hộ. Đây là một ngày đen tối với WHO", tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo hôm 28/9.

Tuyên bố của Tedros được đưa ra sau khi các điều tra viên cáo buộc một số nhân viên địa phương và quốc tế của WHO có hành vi lạm dụng tình dục khi được cử tới Cộng hòa Dân chủ Congo chống dịch Ebola năm 2018-2020.

Ủy ban điều tra xác định được 83 nghi phạm, trong đó gồm 21 người do WHO tuyển dụng, đã có hành vi sai trái. Tedros cho biết 4 người đã bị chấm dứt hợp đồng và bị cấm làm việc tại WHO sau này.

Ông cũng tiết lộ hai nhân viên cấp cao của WHO đã bị đình chỉ công tác vì liên quan tới cáo buộc lạm dụng tình dục. Lãnh đạo WHO nói thêm cơ quan này đang thực hiện các bước để đảm bảo những người có liên quan tạm thời không có quyền quyết định trong tổ chức.

Tổng Giám đốc WHO Tedros trong một sự kiện ở Lyon, Pháp, hôm 27/9. Ảnh: AFP.

Các cuộc điều tra độc lập từ tháng 9 năm ngoái cho thấy hơn 50 phụ nữ cáo buộc bị nhân viên cứu trợ của WHO và các tổ chức phi chính phủ lạm dụng tình dục khi chống đại dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Phần lớn phụ nữ cho biết họ bị gạ tình, ép quan hệ tình dục để đổi lấy công việc hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ từ chối. Một số nạn nhân kể họ đã bị chuốc rượu, số khác nói bị tấn công tình dục trong các văn phòng và bệnh viện.

Liên minh 53 nước, do Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Nhật Bản dẫn dắt, hồi tháng 5 yêu cầu lãnh đạo WHO phản hồi cáo buộc lạm dụng tình dục trên và thể hiện "vai trò, sự gương mẫu" trong ngăn chặn tình trạng này.

Ngọc Ánh (Theo AFP)