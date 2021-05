WHO xác nhận Triều Tiên 'sạch bóng' Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Triều Tiên đã xét nghiệm nCoV cho khoảng 26.000 người, song không ghi nhận trường hợp nào dương tính.

Theo báo cáo Covid-19 hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 11/5, Triều Tiên đã xét nghiệm nCoV cho thêm 751 người từ ngày 23/4 tới 29/4, nâng tổng ca xét nghiệm toàn quốc lên 25.986 người, song không phát hiện người nào dương tính với virus.

Trong số 751 người được tiến hành xét nghiệm nCoV mới nhất ở Triều Tiên, 139 ca xuất hiện các triệu chứng giống cúm, song tất cả đều là những người mắc bệnh hô hấp cấp tính, báo cáo WHO cho biết thêm.

Người dân Triều Tiên nhảy múa mừng Ngày Mặt trời ở Bình Nhưỡng 15/4. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên nhiều lần tuyên bố "sạch bóng" Covid-19 bất chấp đại dịch toàn cầu đã ảnh hưởng tới 220 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 160 triệu người nhiễm và hơn 3,3 triệu người chết. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn thực hiện các biện pháp tương đối nhanh chóng và quyết liệt để phòng chống đại dịch như áp lệnh kiểm soát biên giới nghiêm ngặt kể từ đầu năm ngoái.

Bình Nhưỡng dự kiến nhận gần hai triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca vào nửa đầu năm nay, thông qua chương trình chia sẻ COVAX do WHO dẫn đầu. Tuy nhiên, Edwin Salvador, đại diện WHO tại Triều Tiên, tháng trước cho biết chuyến hàng đã bị trì hoãn do nguồn cung thiếu hụt.

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hồi đầu tháng nhận định Covid-19 ngày càng tồi tệ hơn, bất chấp sự phát triển của vaccine. Tờ báo cũng kêu gọi người dân Triều Tiên chuẩn bị cho một đại dịch kéo dài, mô tả đó là "thực tế không thể tránh khỏi", đồng thời kêu gọi nỗ lực tăng cường các biện pháp chống dịch.

Ngọc Ánh (Theo Yonhap)