Triều Tiên nghi ngờ vaccine Covid-19

Triều Tiên cho rằng vaccine Covid-19 hiện nay đã được chứng minh "không phải thuốc chữa bách bệnh vạn năng" và cảnh báo cuộc chiến chống dịch kéo dài.

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay đăng bài nói rằng đại dịch Covid-19 chỉ ngày càng tồi tệ hơn, bất chấp sự phát triển của vaccine.

"Vaccine Covid-19 được nhiều nước cạnh tranh giới thiệu từng được coi là tia hy vọng cho nhân loại, có thể kết thúc cuộc chiến chống dịch bệnh đáng sợ này. Nhưng tình hình ở nhiều nước rõ ràng đang chứng minh vaccine không bao giờ là thuốc chữa bách bệnh vạn năng", tờ báo cho hay, dẫn các báo cáo số ca nhiễm mới ở nước ngoài ngày càng tăng và những lo ngại về an toàn.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Bình Nhưỡng, Triều Tiên tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Tờ báo kêu gọi người dân Triều Tiên chuẩn bị cho một đại dịch kéo dài, mô tả đó là "thực tế không thể tránh khỏi", đồng thời kêu gọi nỗ lực tăng cường các biện pháp chống dịch và thúc đẩy lòng trung thành với lãnh đạo Kim Jong-un cùng đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên chưa chính thức xác nhận bất kỳ ca nhiễm nào, dù quan chức Hàn Quốc nói không thể loại trừ một đợt bùng phát tại nước này, vì Triều Tiên có liên kết chặt chẽ về thương mại và con người với Trung Quốc trước khi đóng cửa biên giới năm ngoái.

Triều Tiên dự kiến nhận gần hai triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca vào nửa đầu năm nay, thông qua chương trình chia sẻ COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Gavi dẫn đầu. Tuy nhiên, Edwin Salvador, đại diện WHO tại Triều Tiên, tháng trước cho biết chuyến hàng đã bị trì hoãn do nguồn cung thiếu hụt.

Theo Salvador, Triều Tiên đang hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để nhận vaccine, nhưng không nêu chi tiết.

Liên minh Gavi chưa bình luận về thông tin trên.

Huyền Lê (Theo Reuters)