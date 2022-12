WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin Covid-19

WHO kêu gọi Trung Quốc thường xuyên chia sẻ thông tin thời gian thực về đợt bùng phát Covid-19 khi nước này sắp nới hạn chế đi lại vào đầu tháng 1 tới.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhóm chuyên gia Covid-19 của WHO đã gặp các quan chức Trung Quốc ngày 30/12 và nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc minh bạch và thường xuyên chia sẻ dữ liệu", nhằm đánh giá chính xác rủi ro và đưa ra phản ứng hiệu quả.

WHO đã yêu cầu thêm dữ liệu về trình tự gene, số ca nhập viện và tử vong, số ca cần chăm sóc đặc biệt, cũng như dữ liệu về tiêm chủng, đặc biệt ở nhóm dễ tổn thương và trên 60 tuổi. WHO cũng mời các nhà khoa học Trung Quốc trình bày dữ liệu chi tiết về trình tự gene virus tại cuộc họp của WHO dự kiến tổ chức ngày 3/1/2023.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói rằng quan chức y tế của họ đã trao đổi quan điểm với WHO và dự kiến có nhiều cuộc trao đổi hơn trong tương lai.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc ngày 21/12. Ảnh: AFP.

Số ca nhiễm gia tăng trên khắp Trung Quốc và những nghi ngờ về dữ liệu được công bố của Bắc Kinh đã khiến Mỹ và nhiều nước yêu cầu xét nghiệm nCoV với hành khách đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh dự kiến nới lỏng đáng kể các hạn chế đi lại đối với du khách trong và ngoài nước kể từ ngày 8/1.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng các bệnh viện lớn ở Thượng Hải đã ghi nhận số ca cấp cứu tăng gấp đôi trong vài ngày qua. Tại bệnh viện Ruijin, số lượt cấp cứu lên tới 1.500 mỗi ngày, trong đó 80% là bệnh nhân mắc Covid-19, theo Global Times ngày 30/12.

Antoine Flahault, giám đốc Viện Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ, cho rằng cứ mỗi ca nhiễm mới lại càng làm tăng khả năng virus đột biến. "Việc 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đột ngột tiếp xúc với nCoV rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho các biến chủng mới xuất hiện", Flahault cho hay.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc ngày 30/12 chỉ trích yêu cầu xét nghiệm Covid-19 mà một số nước áp đặt với người từ Trung Quốc là "phân biệt đối xử".