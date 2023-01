WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu Covid-19

Tổng giám đốc WHO kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về tình hình dịch Covid-19, sau khi nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử vong một tháng.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 14/1 trao đổi với ông Mã Hiểu Vĩ, chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nhằm tái khẳng định tầm quan trọng của thắt chặt hợp tác và minh bạch về thông tin, WHO cho biết trong một thông báo.

Ông Tedros cũng đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm dữ liệu về tình hình dịch Covid-19 tại nước này sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch.

Trong tháng 12/2022, Trung Quốc chỉ công bố hơn 20 ca tử vong vì Covid-19, dù thông tin trên thực địa cho thấy các bệnh viện và nhà tang lễ tại nước này liên tục quá tải. Một số nước bày tỏ lo ngại Trung Quốc thiếu minh bạch về tình hình dịch bệnh.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, vào tháng 12/2022. Ảnh: China Daily

Đến ngày 14/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc bất ngờ thông báo các bệnh viện trên cả nước đã ghi nhận 59.938 ca tử vong liên quan đến Covid-19 từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1.

Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong khoảng 80, khoảng 90% trong số đó là bệnh nhân trên 65 tuổi. Quy mô thống kê mới dừng ở số ca tử vong tại bệnh viện, khiến một số nhà quan sát lo ngại con số trên thực tế còn cao hơn.

Ông Tiêu Nhã Huy, lãnh đạo cơ quan phụ trách các vấn đề y học của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho biết nước này ghi nhận 5.503 ca tử vong vì suy hô hấp do mắc Covid-19 trong hơn một tháng qua. Trong cùng giai đoạn, Trung Quốc cũng ghi nhận 54.435 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong nhưng vì có bệnh nền nguy hiểm, trong đó có ung thư và các vấn đề về tim mạch.

WHO cho hay cơ quan này đang phân tích thông tin do Trung Quốc mới công bố. Họ nhận định động thái từ giới chức y tế Trung Quốc "cho phép các bên hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ và tác động của làn sóng lây nhiễm" tại nước này.

"WHO đề nghị Trung Quốc tiếp tục chia sẻ với WHO và công chúng những thông tin chi tiết tương tự. WHO đồng thời ghi nhận các nỗ lực từ chính quyền Trung Quốc trong mở rộng quy mô chăm sóc y tế cho người dân ở mọi cấp độ, trong đó có điều trị tích cực", cơ quan y tế trực thuộc Liên Hợp Quốc cho biết.

Sau khi Trung Quốc tái mở cửa từ ngày 8/1, một số nước, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, còn áp dụng biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với người đến từ nước này như yêu cầu hành khách phải có xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi khởi hành. Trong khi đó, một số nước thông báo theo dõi thêm tình hình như Philippines hay khẳng định không áp biện pháp hạn chế như New Zealand.

Washington cáo buộc Bắc Kinh thiếu chia sẻ thông tin nên chính phủ Mỹ buộc phải siết chặt kiểm soát đi lại giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 13/1 phản pháo tuyên bố từ phía Mỹ, cho rằng Washington nên nhanh chóng chia sẻ dữ liệu cụ thể về mức độ lan rộng của biến chủng mới mang tên XBB 1.5 được phát hiện ở nước này, thay vì chỉ trích quốc gia khác.

Thanh Danh (Theo AFP)